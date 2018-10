Die Mozart-Oper ‚Figaros Hochzeit‘ als Madanggeuk

ⓒ facebook.com/art.gamja

Sicher ist ihnen die Oper ‚Die Hochzeit des Figaro‘ von Wolfang Amadeus Mozart bekannt. Das Ensemble „Art is Potato“ hat diese bekannte Geschichte in die Zeit des Joseon-Reiches verlegt und eine koreanische Version der Hochzeit des Figaro geschaffen. Die Aufführung fand in der Soweol Art Hall in Seoul statt. Auf der Vorlage der französischen Komödie wurde eine Satire auf die feudalistische Standesgesellschaft der Joseon-Zeit auf die Bühne gebracht. Das traditionelle koreanische Freilufttheater der einfachen Leute, Madangguk, verlieh dem Schauspiel die Form.