Regierung will lokale Selbstverwaltung verstärken

Ein deutlicher Ausbau der Dezentralisierung stellt die Konkretisierung eines Wahlversprechens von Präsident Moon Jae-in dar. Moon versprach hinsichtlich der Dezentralisierung, lokale Regierungen quasi auf dem Niveau einer Bundesregierung zu verwirlichen.





Im Mittelpunkt des Änderungsentwurfs zum Gesetz zur lokalen Selbstverwaltung stehen die Gewährleistung der tatsächlichen Mitbestimmung von Einwohnern und die Verstärkung der Autonomierechte der Gebietsköperschaften. Zugleich wird angestrebt, die Transparenz und Verantwortung entsprechend der Verstärkung der Autonomie zu sichern, Kooperationsbeziehungen zwischen der Zentralregierung und den lokalen Regierungen aufzubauen und die Effizienz bei der Arbeit der Gebietskörperschaften zu verbessern. Besonders bemerkenswert ist die Erweiterung der lokalen Etats. Denn ohne entsprechende finanzielle Grundlage würde die Verstärkung der Dezentralisierung als Worthülse enden.





Zu den Maßnahmen zur Verstärkung der Mitbestimmung von Einwohnern zählt es, dass Einwohner unmittelbar bei den lokalen Parlamenten Entwürfe von Anordnungen einreichen können werden. Derzeit müssen Bewohner dies über den Umweg der Gebietsköperschaften machen. Die regionalen Parlamente werden künftig die Befugnis für Personalentscheidungen über ihre Büroangestellten haben, die derzeit die Oberbürgermeister und Provinzgouverneure besitzen. Durch diese Maßnahmen sollen die Gelegenheiten für die Mitbestimmung von Einwohnern und die Unabhängigkeit sowie Autonomie der lokalen Regierungen und Parlamente deutlich gesteigert werden.





Für die finanzielle Dezentralisierung werden Funktionen und Finanzquellen der Zentralregierung in hohem Maße den lokalen Regierungen übertragen. Mit Stand von 2017 stehen die staatlichen Steuern und die lokalen Steuern in einem Verhältnis von 7,6 zu 2,4. Das Verhältnis soll im Jahr 2020 auf 7,4:2,6 und 2022 auf 7:3 verbessert werden. Der lokale Verbrauchersteuersatz soll auf 15 Prozent im kommenden Jahr und auf 20 Prozent im Jahr 2020 erhöht werden, um die regionalen Steuereinnahmen um 11,7 Billionen Won (zehn Milliarden Dollar) in zwei Jahren zu erhöhen.





Für die Reform ist die Kooperation der Nationalversammlung dringend erforderlich, da neben dem Gesetz zur lokalen Selbstverwaltung auch relevante Steuergesetze geändert werden müssen. Zudem sollte durch intensive Diskussionen mit den Gebietskörperschaften der bestmögliche Entwurf ausgearbeitet werden.