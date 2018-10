Regierung respektiert Gerichtsurteil zu Zwangsarbeitern für japanische Firmen

ⓒKBS News

Die Position der südkoreanischen Regierung zum gestrigen Urteil des Obersten Gerichthofs zu Zwangsarbeitern zur japanischen Kolonialzeit spiegelt ihre berechtigten Sorgen wider. Die größte Frage ist die Zukunft der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan. Eine andere Sorge ist die Gewährleistung der Wirksamkeit des Urteils, nach dem das verklagte japanische Unternehmen ehemaligen Zwangsarbeitern eine Entschädigung zahlen soll.





Ministerpräsident Lee Nak-yon gab eine sehr neutrale und vorsichtige Stellungnahme ab. Darin steht, dass die Regierung das Urteil der Judikative respektiere. Seoul kann nämlich nicht umhin, mögliche Einflüsse auf die Beziehungen mit Japan zu berücksichtigen, obwohl das Urteil selbstverständlich und begrüßenswert ist.





Japan protestierte bereits heftig gegen das Urteil. Premierminister Shinzo Abe betonte, dass die Entschädigungsfrage mit dem Abkommen zwischen Südkorea und Japan über die Entschädigungsansprüche von 1965 vollständig und endgültig geklärt worden sei. Außenminister Taro Kono bestellte den südkoreanischen Botschafter, Lee Soo-hoon, ein und erhob Protest.





Das genannte Abkommen wurde im Zuge der Normalisierung diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern im Jahr 1965 zur Klärung der Frage der Entschädigung für den Schaden durch die japanische Kolonialherrschaft geschlossen. Im Mittelpunkt steht, dass Japan in einem Zeitraum von zehn Jahren Südkorea 300 Millionen Dollar unentgeltlich und 200 Millionen Dollar Kredite zur Verfügung stellt. Japan versuchte, die Entschädigungsfrage in Form einer wirtschaftlichen Kooperation zu lösen. Die damalige südkoreanische Regierung benötigte Finanzmittel für die wirtschaftliche Entwicklung und akzeptierte die Forderung Japans. Die Frage der Entschädigung auf ziviler Ebene blieb jedoch in der Schwebe. Diesbezüglich beharrt Japan auf der Position, dass mit dem Abkommen über die Entschädigungsansprüche alle Entschädigungsfragen geklärt worden seien.





Japan hatte in seinen Kolonien einschließlich der koreanischen Halbinsel Arbeitskräfte, Güter und Finanzmittel zwangsweise mobilisiert. Hierfür erließ Japan ab 1938, ein Jahr nach dem Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs, Gesetze wie das nationale Mobilisierungsgesetz. Menschen wurden de facto zur Zwangsarbeit verschleppt. Die einen wurden auf Regierungsebene mobilisiert, die anderen wurden von japanischen Unternehmen betrogen. In beiden Fällen mussten die Opfer man unter schlimmsten Bedingungen quasi Zwangsarbeit leisten und bekamen praktisch keinen Lohn. Die Zahl der koreanischen Opfer der Zwangsmobilisierung wird auf mehr als sieben Millionen geschätzt.