Schwelender Machtkampf in Sri Lanka

In Sri Lanka spitzt sich die Krise an der Machtspitze zu. Der am Freitag entlassene Premierminister Ranila Wickremesinghe sieht sich weiterhin als legitimer Regierungschef und weigert sich, seine Residenz in der Hauptstadt Colombo zu verlassen.





Präsident Maithripala Sirisena hatte in seiner im Fernsehen ausgestrahlten Rede an die Nation ein angebliches Mordkomplott gegen sich als Grund für die Entlassung des Premierministers angeführt. Ein Zeuge habe im Zuge von Ermittlungen den Namen eines Kabinettsmitglieds genannt, der in den Mordplan verwickelt sei. Unter diesen Umständen habe er keine andere Wahl gehabt als Wickremesinghe abzusetzen und den früheren Premierminister Mahinda Rajapaksa zu seinem Nachfolger zu ernennen.





Ein Informant der Polizei hatte tags zuvor der Presse gegenüber ausgesagt, dass Wickremesinghe und General Sarath Fonseka die Drahtzieher des Mordkomplotts seien. Die Regierungskrise eskalierte, nachdem Sirisena am Samstag die nächste Parlamentssitzung auf Mitte November vertagt hatte. Offenbar will der Präsident mit diesem Schritt verhindern, dass Wickremesinghe seine Anhänger im Parlament mobilisiert.





Der abgesetzte Regierungschef besteht weiterhin darauf, dass seine Entlassung verfassungswidrig sei und er Widerstand dagegen leisten werde. Für diese Position erhält er Rückendeckung vom Parlament. Parlamentschef Karu Jayasuriya erklärte am Sonntag, er erkenne Wickremesinghe als rechtmäßigen Premierminister an. Als dieser solle er seine Privilegien und Befugnisse behalten können.





Unterdessen gab es in dem schwelenden Machtkampf das erste Todesopfer. Nach Angaben der Polizei hatten Leibwächter von Ölminister Arjuna Ranatunga Schüsse abgegeben als dieser von Anhängern des neuen Premierministers bedrängt wurde. Dabei wurde eine Person getötet, zwei wurden schwer verletzt.





Die Krise in Sri Lanka rief internationale Besorgnis hervor. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, teilte mit, dass die USA das Geschehen in Sri Lanka genau beobachteten. Sie forderte Sirisena dazu auf, das Parlament unverzüglich wieder zu eröffnen.