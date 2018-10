Banken in China entlarven lügende Kunden mittels Mikromimik-Analyse

ⓒ THE FINANCIAL TIMES

Chinesische Banken wenden bei der Überprüfung von Voraussetzungen für Kreditvergabe die Technik der Entzifferung von Mikromimik an. Dies berichtete die Financial Times. Der Zeitung nach überführten die Banken mittels der Anaylse von kleinsten Gesichtsausdrücken lügende Kunden.





Die chinesische Handelsbank Ping An wendet ein selbst entwickeltes Programm bei Interviews mit Kreditbewerbern an. Die Gesichter der Antragsteller werden einige Minuten lang gefilmt und anhand des Videos werden die versteckten Gefühle in den Gesichtern entschlüsselt, ob die Personen das Geld vorschriftsmäßig zurückzahlen werden oder überhaupt nicht dazu imstande sind. Das System nimmt dabei in Sekundenbruchteilen Zuckungen des Augapfels und der Augenlider wahr.





Einem Manager der Bank zufolge würden Mikroausdrücke im Gesicht der Kunden erkannt, auf diese Weise lügende Kunden überführt und das Risiko von Kreditschwindel vermindert. Mittels dieser Technik habe die Bank die Verluste im Kreditgeschäft zu 60 Prozent reduzieren können. Kunden, welche die Mikromimik-Analyse als auffällig einstuft, werden noch einmal eingehender auf ihre finanziellen Verhältnisse und Kreditwürdigkeit überprüft.





Der Rückgriff auf die Analyse von Gesichtsausdrücken bei den Banken ist aber umstritten. Gegner weisen daraufhin, dass die Ergebnisse von Mikromimik-Analysen nicht immer zuverlässig seien.