ⓒ Getty Images Bank

Es gibt ein paar klassische Leibgerichte, die man sofort mit Korea in Verbindung bringt: Kimchi natürlich, oder Samgyupsal. Mindestens ebenso beliebt ist jedoch auch “fried chicken”, oder gebratenes Hühnchen. Und ganz besonders wird Chicken in Korea in Verbindung mit Bier genossen. Diese Traum-Kombination wird Chimaek genannt.