Kollaboration zwischen Gugak and Jazz

Vom späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert, als Pansori bei allen Koreanern beliebt war und Sanjo bzw. improvisatorische Solo-Stücke zum ersten Mal in Korea aufkamen, entstand in der afro-amerikanischen Musikszene in New Orleans ein besonderer Musikstil: der Ragtime, der 1910 auch als Jazz bezeichnet wurde. Jazz in nur wenigen Worten zu beschreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Doch man kann wohl sagen, dass sich Jazz vor allem durch seine freigeistige Musik auszeichnet und den musikalischen Sinn sowie die Ausdruckskraft des Musikers hervorhebt. In dieser Hinsicht wird Jazz oft als Vergleich zur traditionellen koreanischen Musik bzw. Gugak herangezogen. Und tatsächlich haben Gugak- sowie Jazz-Musiker oft zusammengearbeitet, um eine breite Palette an neuer sowie aufregender Musik zu erschaffen. Diese Fusion von Gugak und Jazz nahm ihren Anfang mit Kim Duk-soos Samulnori-Band und der Jazz-Gruppe Red Sun Band. Beide trafen sich zum ersten Mal auf einem Musikfestival in Deutschland Ende der 1980er Jahre und gaben dort ein Improv-Konzert. Zusammen arbeiteten sie an mehreren Stücken mit koreanischen Melodien.





Als nach der Befreiung des Landes Mitte des 20. Jahrhunderts die westliche Kultur nach Korea kam, wurde die traditionelle koreanische Musik, die dem koreanischen Volk so lange Trost gespendet hatte, in den Hintergrund gedrängt. Doch koreanische Musiker unternahmen immer wieder zahlreiche Anstrengungen, um die traditionelle Musik aus der Versenkung zu holen. Eine dieser Bemühungen war die Fusion von Samulnori, eine aus der traditionellen koreanischen Bauernmusik bzw. Nongak entstandenen Musikgattung, und der Jazz-Gruppe Red Sun Band. Und diese Kollaboration brachte frischen Wind in die Welt von Gugak. Nach der Red Sun Band kam die Jazz-Gruppe Saltacello aus Deutschland. Als Vorbereitung auf ihren Konzertauftritt in Korea in den späten 1990er Jahren beschäftigte sich diese deutsche Jazz-Band mit koreanischen Volksliedern. Sie kreierte ihre eigenen Versionen von traditionellen koreanischen Volksliedern wie Jindo Arirang Ganggangsullae강강술래, Ongheya옹헤야 und koreanischen Popsongs. Saltacello veröffentlichte zudem ein Album, mit dem sie des Marathonläufers Sohn Kee-chung 손기정 gedachten, der 1936 bei den Olympischen Sommerspielen in Berlin die Goldmedaille gewonnen hatte. In ihrer Musik zeigte sich ihr großes Interesse und ihre tiefe Zuneigung hinsichtlich der koreanischen Kultur.





Eine bekannte koreanische Jazz-Band ist Prelude. Sie wurde 2003 von Studenten vom Berklee College of Musik gegründet. In der vierköpfigen Band spielt Ko Hee-an 고희안 am Klavier, Choi Jin-bae최진배 am Bass, Richard Rho am Tenorsaxophon und Han Woong-won 한웅원 am Schlagzeug. Seit ihrer Studienzeit seien sie fest davon überzeugt gewesen, dass koreanische Lieder gut zu Jazz passen würden. Prelude gewann unter Gugak-Liebhabern an Beliebtheit, nachdem sie das Album „Fly In“ veröffentlichten. Auf diesem waren unter anderem Stücke wie Taepyeongga태평가, Miryang밀양 Arirang und „Lied der reichen Ernte“ sowie die junge Sängerin Jeon Yeong-rang 전영랑 zu hören. Im letzten Jahr gab das Jazz-Quartett das Album „Korean Man“ mit Lee Hee-moon von der SsingSsing Band heraus, der für seine ungewöhnlichen Interpretationen koreanischer Volkslieder bekannt ist. Diese Art von Musik wird von den Hörern jedoch unterschiedlich aufgenommen. Einige bewerten sie als ungemein originell, die es schafft, die traditionelle koreanische Musik einem jüngeren Publikum näher zu bringen. Andere kritisieren sie als zu fremdartig, die dem koreanischen Musikerbe eher schade. Doch Musik verändert sich mit der Zeit und auch traditionelle Musik muss in der Vergangenheit einmal neu gewesen sein. Welche musikalischen Versuche werden wohl bis in die Zukunft überdauern? Das wird sich wohl erst mit der Zeit zeigen.





