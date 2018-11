Die Kimchi-Prinzessin

ⓒ Valerie Schmidt

Vor einigen Jahren hatten wir schon ihren Bruder Felix Park im Treffen zweier Welten zu Gast. Young-Mi Park-Snowden ist nicht minder interessant. Sie war unter den Ersten, die koreanisches Essen in Berlin hip gemacht haben. Ihr Restaurant, das Kimchi Gongju – Kimchi Princess. Jahre später hat sie ein kleines koreanisches Imperium in Berlin etabliert. Das Kimchi Princess selbstverständlich, aber nun auch ein zweites Restaurant in Berlin-Adlershof, das Mani Mogo und gegenüber des Kimchi Princess einen echten kleinen 편의점. Einen kleinen koreanischen Supermarkt, den Super K Market. Dort haben wir Young-Mi Park-Snowden getroffen und mit ihr über den Aufstieg koreanischer Küche in Berlin, die Bedeutung von Kosmetikprodukten im Supermarkt und ihren Spitznamen Kimchi Gongju gesprochen.





www.kimchiprincess.com