Südkorea und USA über weitere Stationierung von US-Truppen einig

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben sich auf den Rahmen der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft nach dem Transfer der Befehlsgewalt über die südkoreanischen Truppen in Kriegszeiten geeinigt.





Beide Minister unterzeichneten am Mittwoch (Ortszeit) in Washington die Richtlinien der gemeinsamen Verteidigung nach dem Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten. Im Mittelpunkt stehen drei Einigungen: Die US-Truppen in Südkorea werden auch nach der Übergabe der Befehlsgewalt an Seoul weiter im Land stationiert. Die aktuelle Kommandostruktur in Form des gemeinsamen Kommandos der Streitkräfte Südkoreas und der USA (ROK/US Combined Forces Command) wird unverändert bleiben. Anders als jetzt wird der Befehlshaber des gemeinsamen Kommandos ein südkoreanischer General sein, während ein US-amerikanischer General der Vizekommandeur sein wird.





Es heißt, dass damit die Besorgnis über eine Schwächung oder Lockerung des Bündnisses beider Länder zerstreut worden sei. Die Besorgnis, dass die Übergabe der Befehlsgewalt zum Abzug der US-Truppen und der Auflösung des US-südkoreanischen Kommandos führen würde, wurde beseitigt.





Besonders bemerkenswert ist die vereinbarte Änderung der Zusammensetzung der obersten Führung. Ein südkoreanischer General wird die Leitung des gemeinsamen Kommandos übernehmen, damit wird eine Ausnahme von dem sogenannten „Pershing-Prinzip“ gemacht. Dieses besagt, dass die US-Streitkräfte den Soldaten eines anderen Landes nicht die Kommandobefugnis übergeben.





Es ist von größerer Bedeutung, dass der Posten des Vizekommandeurs mit einen General der US-Streitkräfte besetzt wird. Beobachter gingen ursprünglich davon aus, dass ein US-Generalleutant das Amt innehaben wird. Sollte ein Generalleutnant der Vizekommandeur sein, wäre er im selben Rang wie der Kommandeur der US-Truppen in Japan. Daher gäbe es Grenzen bei der Mobilisierung der US-Truppen in Japan in einem Krisenfall auf der koreanischen Halbinsel. Mit einem General im Rang eines Vizekommandeurs könne dies ohne Weiteres geschehen.





Nun richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, wann die USA die Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea übergeben werden. Bei der Sicherheitskonsultation am Mittwoch vereinbarten die Verteidigungsminister beider Länder, den Vorgang zu beschleunigen. Sie einigten sich auch über relevante Dokumente. Daher wird davon ausgegangen, dass der Transfer im Jahr 2022 noch vor dem Ablauf der Amtszeit der amtierenden Regierung erfolgen könnte.