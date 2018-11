Süd- und Nordkorea machen Grenzort Panmunjom zur waffenfreien Zone

ⓒ YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben die sogenannte Gemeinsame Sicherheitszone oder JSA im Grenzort Panmunjom zu einer waffenfreien Zone gemacht. Noch vor einem Jahr schossen nordkoreanische Grenzposten einen flüchtenden Soldaten nieder, der über Panmunjom nach Südkorea gekommen war. Zusammen mit dem UN-Kommando (UNC) in Südkorea haben jetzt beide Koreas die Entmilitarisierung der JSA bestätigt. Zum Thema sagt der Forscher Shin Beom-chul vom Asan-Institut für Politikstudien:





Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags 1953 zur Beendigung des Korea-Kriegs wurde in der JSA ein Konferenzraum der Neutralen Überwachungskommission und der Militärischen Waffenstillstandskommission eingerichtet. Wie der Name Gemeinsame Sicherheitszone schon andeutet, wurde diese vom UN-Kommando und Nordkorea kontrolliert. In der Vergangenheit sorgten Zwischenfälle für militärische Spannungen. So ereignete sich am 18. August 1976 ein Vorfall, bei dem UN-Soldaten von nordkoreanischen Soldaten angegriffen wurden, als sie eine Kiefer innerhalb der JSA beschneiden wollten. Zwei amerikanische Offiziere wurden dabei mit einer Axt erschlagen. Süd- und Nordkorea hoffen nun, durch die Entmilitarisierung des Areals gegenseitiges Vertrauen schaffen zu können.





Die viereckig geformte JSA ist vom Osten zum Westen 800 Meter weit und vom Norden bis zum Süden 400 Meter lang. Sie war ursprünglich eine neutrale Zone, in der Soldaten aus Süd- und Nordkorea frei die Grenzlinie überqueren konnten. Doch nach dem Axt-Zwischenfall 1976 wurde die militärische Demarkationslinie in der JSA durch eine Betonplatte gekennzeichnet. Soldaten von beiden Seiten durften die Linie nicht übertreten. Im vergangenen Jahr flüchtete ein nordkoreanischer Soldat über die JSA nach Südkorea. Nach dem ersten von drei Gipfeltreffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in diesem Jahr sollte sich die JSA verändern:





In dem Militärabkommen, das während des innerkoreanischen Gipfels im September unterzeichnet wurde, bekräftigten Süd- und Nordkorea das Prinzip, die JSA zu entmilitarisieren. Die entsprechenden Maßnahmen einschließlich der Entfernung von Landminen, Schusswaffen und Wachposten wurden vom 1. Oktober an durchgeführt. Die beiden Koreas und das UNC haben die Entmilitarisierung der JSA bestätigt.





Am 25. Oktober wurden die Maßnahmen abgeschlossen, und die JSA ist jetzt zum ersten Mal in 65 Jahren eine waffenfreie Zone:





Ein südkoreanischer Wachposten wird im nördlichen Teil der JSA und ein nordkoreanischer Posten auf südkoreanischer Seite eingerichtet. Die Einrichtung hat den Zweck, Fluchtversuche zu stoppen. Es ist selten, dass normale Bürger die JSA betreten, wo sich Soldaten aus Süd- und Nordkorea direkt gegenüberstehen. Doch nach der Entmilitarisierung können Touristen aus beiden Ländern die JSA besuchen, einschließlich des Friedenshauses, wo der Gipfel zwischen Moon und Kim im April stattfand, sowie des Tongil-gak-Gebäudes auf nordkoreanischer Seite von Panmunjom.





70 unbewaffnete Soldaten sollen jetzt die Zone überwachen. Die ersten koreanischen Touristen sollen im November die JSA besuchen können:





Ich würde sagen, beide Koreas haben damit ein Beispiel für die Reduzierung militärischer Spannungen gegeben. Die waffenfreie JSA wird der erste Schritt sein für den Fortschritt in den grenzüberschreitenden Beziehungen. Die Entspannung ist zudem ein Weg, das Waffenstillstandssystem zu befolgen.





Die Entmilitarisierung der JSA ist eine der ersten Maßnahmen zur Umsetzung des Militärabkommens vom 19. September. Beide Seiten werden weitere Gespräche führen über die Suche nach den Gebeinen gefallener Soldaten in der demilitarisierten Zone (DMZ) sowie eine gemeinsame Untersuchung des Mündungsgebiets des Han-Flusses:





Ich denke, die Entmilitarisierung der JSA wird den Weg für beide Koreas ebnen, verschiedene Vereinbarungen umzusetzen. Dazu gehört auch die Entwicklung der DMZ zu einer Friedenszone.





Am 26. Oktober einigten sich beide Seiten bei Gesprächen auf Generalsebene, weitere Wachposten an der Grenze bis Ende November zu beseitigen. Zudem soll untersucht werden, das Han-Mündungsgebiet für die zivile Schifffahrt freizugeben.