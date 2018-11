Südkoreanisches Curling-Männerteam gewinnt zwei Spiele in Folge bei Asien-Pazifik-Meisterschaft

ⓒ YONHAP News

Das südkoreanische Curling-Männerteam hat bei der Asien-Pazifik Meisterschaft zwei Spiele in Folge gewonnen. Bei dem Turnier im Curling-Zentrum in der südkoreanischen Provinz Gangwon schlug die Mannschaft in der Vorrunde nacheinander Katar mit 11:1 und Australien mit 7:3. Das Zwischenergebnis liegt bei zwei Siegen und einer Niederlage.





An den Wettkämpfen nehmen 16 Teams aus neun Ländern teil. Der Sieger und der Zweitplatzierte qualifizieren sich automatisch für die Curling-WM der Männer im kanadischen Leithbridge. Der Dritte darf im Januar bei der WM-Vorrunde in Neuseeland an den Start gehen.