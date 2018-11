Future World ist Spezialist für 3D-Hologramm-Displays

ⓒ Future World

Erneut stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor, das bei der Korea Electronics Show 2018 große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Diesmal geht es um Future World, einen Spezialisten für holographische 3D-Anzeigegeräte. Der Direktor der Firmenzentrale, Choi Jae-nam:





Bei der diesjährigen Korea Electronics Show passierten viele interessante Dinge. Die meisten Besucher hielten an unserem Stand an und riefen immer wieder „Wow“. Unser Produkt hat den Zweck, die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen und sie zum Anschauen zu bringen, statt ihnen nur Informationen zu liefern. Die ausländischen Käufer, besonders aus Indien, Indonesien und Mexiko hatten ähnliche enthusiastische Reaktionen. Wir reden derzeit über einen Ein-Millionen-Dollar-Auftrag mit einem mexikanischen Käufer.





Future World hat die große Vision, eine Welt neuer Möglichkeiten zu zeigen:





Wir zeigten auf der Messe unser 3D-Hologramm-Display. Normalerweise wird ein 3D-Hologramm-Effekt realisiert, wenn eine vierseitige hohle Pyramide verwendet wird. Doch dieser Produkttyp hat seine Grenzen, wenn es um die wirtschaftliche Durchführbarkeit und Installation geht. Unser Produkt präsentiert 3D-Bilder, indem Licht emittierende Dioden oder LED-Lichter rotieren. Stellen Sie sich das so vor: LED-Lichter sind auf den Blättern eines elektrischen Ventilators montiert, und die Blätter rotieren mit hoher Geschwindigkeit, um visuelle 3D-Effekte zu erzeugen. Das Gerät mit seiner simplen Struktur ist einfach aufzustellen und preisgünstig, so dass es an verschiedenen Orten wie Läden, Shoppingmalls, Kinos und Hotels betrieben werden kann.





Die Theorie der Holographie wurde 1948 von Dennis Gabor entwickelt. Um ein Hologramm zu erzeugen, wird ein Laser auf ein Objekt gerichtet. Ein Teil des Lichts wird reflektiert, bevor es auf ein Aufnahmeinstrument wie etwa einen fotografischen Film fällt. Der andere Teil des Laserstrahls scheint direkt auf den Film. Wenn beide Strahlen den Film treffen, nimmt dieser die Abweichungen zwischen beiden auf. Das reflektierte Licht ermöglicht es, das dreidimensionale Bild des Objekts so erscheinen zu lassen, als ob es in der Luft schwebe:





Der LED-Markt drehte sich bisher vor allem um 2D. Unser CEO wollte etwas Neues entwickeln, als sein Sohn, als er in der siebten Klasse war, die Idee dazu gab, ein Zeichen mit einem Hologramm wiederzugeben. Als Forscher in einem Telekommunikationsunternehmen war er zuversichtlich, einen entsprechenden Schaltkreis zu entwickeln. Unser Unternehmen ist das einzige, das in Korea Patente für das 3D-Hologramm-Display angemeldet hat.





Future World wurde 2008 gegründet. Es hat eine Reihe von Experten in verschiedenen Bereichen, wie etwa Telekommunikation und drahtlose Ladegeräte. Seine Internet-Protokoll-Kameras und 360-Grad-Kameras zeugen von seiner technischen Expertise. 2013 begann mit der Entwicklung von Hologrammen, die in der Werbeindustrie verwendet werden sollten:





Es war eine Herausforderung, etwas Neues aus dem Nichts zu entwickeln. 3D-Hologramm-Bilder sollten hell und klar sein. Um die Helligkeit und Schärfe zu verbessern, musste die Stromzufuhr stabil sein. Das neue Produkt sollte den Strom zwischen dem Motor und der Rotationsaxe kabellos liefern. Es war schwierig, den Strom kabellos, und doch stabil, zu liefern.





Das 2017 entwickelte Display-Gerät mit dem Namen Creview verwendet die Rotation von LED-Lichtern, um Hologramm-Anzeigen in der Form von Grafiken, Animationen und Videos zu präsentieren. Es verbraucht weniger Strom als andere Geräte und kostet nur etwa ein Zwanzigstel des Preises konventioneller Modelle. Future World will seine Präsenz in Korea und im Ausland stärken:





Wir haben unser Produkt an die koreanische Autobahngesellschaft geliefert, die Hologramme der Verkehrspolizei auf Schnellstraßen installierte, auf denen zahlreiche Fahrer schneller als erlaubt fahren. Sollten sich die Hologramme als wirksam erweisen, werden sie an weiteren Straßen installiert. Unser 3D-Hologramm-Gerät wird in verschiedenen Institutionen und Orten genutzt, wie etwa dem Seoul Wissenschaftszentrum, den CGV-Kinos, öffentlichen Behörden, dem Geldwechsel-Zentrum der KB Kookmin Bank und des Nationalen Landwirtschaftlichen Kooperative-Verbands. Außerhalb des Landes sind wir dabei, Verträge mit Käufern in Vietnam, Australien, den USA, Japan und Mexiko abzuschließen.