Choi Siwon von Super Junior stellt K-Pop an Stanford Universität vor

ⓒ Label SJ

Das Mitglied Choi Siwon von Super Junior hat vor kurzem an der Koreanistik-Konferenz an der Stanford Universität in den USA teilgenommen. Am 1. und 2. November wurde dort eine Konferenz mit dem Titel „Herausforderungen und Chancen der Koreanistik in Nordamerika“ ausgetragen. In der letzten Sektion wurde über die Koreawelle gesprochen und Choi nahm daran teil.

Der Sänger erzählte, welchen Weg seine Gruppe gegangen ist und wie sie es geschafft haben, in Mittel- und Südamerika große Erfolge zu erzielen.

Choi meinte nachher, dass er eine schöne Zeit mit den Teilnehmern verbracht habe. Er konnte gut merken, dass viele an K-Pop und koreanischer Kultur interessiert sind.