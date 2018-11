Huh Gak will Solokonzert veranstalten

ⓒ Plan A

Der Sänger Huh Gak will nach einjähriger Pause wieder vor seinen Fans stehen. Eine traurige Nachricht ist, dass bei Huh Schilddrüsenkrebs festgestellt wurde. Aber inzwischen ist er geheilt und hatte eine Pause eingelegt. Nun will er wieder auf der Bühne stehen und vor seinen Fans singen.

Seine Fans sind einfach begeistert. Huh Gak hat bereits viele Hitsongs veröffentlicht, “Hello“, „Bitte vergiss mich nicht“, „Du hast mich geliebt“ und weitere.

Diese will er auf seinem Konzert vortragen. Außerdem hat der Sänger bekannt gegeben, einen Teil der Konzerterlöse an eine Stiftung zu spenden. Auch will er den Besuchern ein kleines Geschenk überreichen. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen. Die genauen Termine kann man auf der offiziellen Internetseite des Stars sehen.