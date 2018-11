Winner will im Januar ein zusätzliches Konzert in Seoul veranstalten

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Boyband Winner will mit einem Konzert in Seoul das neue Jahr 2019 beginnen.

Am 5. November gab die Entertainmentagentur YG bekannt, dass die Jungs ein zusätzliches Konzert geplant haben. Gleich am 5. Januar wollen sie auf der Bühne stehen.

Sie haben im August eine Konzerttournee durch Asien in Seoul begonnen. Mehrere asiatische Städte haben sie bereits besucht, sie werden am 17. November noch in Jakarta und am 24. November in Hongkong auftreten. Aber da Winner sehr gefragt sind, wurde fortwährend nach zusätzlichen Auftritten gefragt. Daher entschlossen sie sich zu einem weiteren Konzert.

Diese Nachricht erfreute die Fans besonders. Denn es wurde außerdem noch bekannt, dass das Mitglied Song Min-ho am 26. November ein Solowerk veröffentlichen wollte. Zu Jahresende soll noch das dritte reguläre Album in den Handel kommen. In anderen Worten, im Januar können die Fans also die neuen Lieder von ihren Idolen live hören.