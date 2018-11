Kwill kehrt nach einem Jahr in die koreanische Musikwelt zurück

ⓒ YONHAP News

Der Balladensänger Kwill ist nach einem Jahr mit einem neuen Album in die Musikszene zurückgekehrt. In diesem Jahr feiert er sein elftes Bühnenjubiläum, daher hat das neue Werk für ihn eine besondere Bedeutung.

Das neue Werk, es ist das vierte reguläre Album, kam am 6. November auf den Markt und das Lied „Those Days“ ist schon jetzt höchst beliebt. Es handelt sich um eine Pop-Ballade, die einen trendy Sound und einen romantischen Liedtext hat. Im Lied wird an eine naive Liebe in der Vergangenheit erinnert.

Im Album sind einige Lieder enthalten, die er mit anderen Kollegen gesungen hat. Zum Beispiel hat er das Lied „Werde nicht gut“ mit Hwasa von Mamamoo gesungen. Kwill meinte, dass er schon immer mit Mamamoo ein Kollabo-Lied produzieren wollte. Daher sei er besonders froh über dieses Lied.

Kwill debütierte 2007 und hat seither viele Hitsongs veröffentlicht. Auch ist er ein gefragter Sänger für OST-Songs.