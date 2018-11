Moon ordnet Fortführung von Saemaul-Projekten im Ausland unter bisherigem Namen an

ⓒYONHAP News

Die „Saemaul Undong“, die Bewegung Neues Dorf, ist eine Kampagne zur Entwicklung der lokalen Gemeinden, die seit 1970 landesweit auf Regierungsebene durchgeführt wurde. Der damalige Präsident Park Chung-hee regte die Kampagne parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung an, um den Lebensstandard der Einwohner zu verbessern. Die Kampagne startete im engeren Sinne als Projekt zur Wiederherstellung nach Flutkatastrophen und im weiteren Sinne als Projekt zum Wiederaufbau der ländlichen Gebiete.





Die Regierung stellte den Geist von Fleiß, Selbsthilfe und Eigenständigkeit in den Vordergrund, unterstützte und förderte Kooperationsprojekte von Dörfern. Die Bewegung Neues Dorf entwickelte sich vom Projekt zur Entwicklung der ländlichen Gebiete zu einer Kampagne zur Modernisierung der gesamten Gesellschaft Südkoreas. Die Kampagne war sehr erfolgreich.





Skeptiker meinen jedoch, dass Park Chung-hee, der langjährige Alleinherrscher, durch die Saemaul-Bewegung eine Grundlage für die Zustimmung in den ländlichen Gebieten und unter den einfachen Menschen habe schaffen können und die Kampagne für einen politischen Durchbruch genutzt habe. Deshalb war die Kampagne trotz des guten Zwecks und der durchschlagenden Ergebnisse umstritten. In dieser Hinsicht ist es von großer Bedetung, dass Präsident Moon Jae-in anordnete, Saemaul-Projekte im Ausland nicht umzubenennen. Das bedeutet, dass er trotz des negativen Aspekts den Zweck und Erfolg der Kampagne anerkennt.





Es heißt, dass die Bewegung Neues Dorf eindeutig ein Produkt des Geistes von Ex-Präsident Park zur „Modernisierung des Vaterlandes“ sei. Die Kampagne habe die geistige Grundlage für das rapide Wachstum dargestellt, mit dem Südkorea von einem der ärmsten Länder der Welt in die Liga der Industriestaaten aufsteigen konnte. Aus diesem Grund schenkten unterentwickelte Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika der Saemaul-Bewegung große Aufmerksamkeit. Die Vereinten Nationen setzten auf deren Grundlage das Projekt der Milleniumsdörfer um, ein Projekt zur Armutsbekämpfung in Afrika. Die Saemaul-Bewegung wurde in 74 Länder exportiert.





Die Provinz Nord-Gyeongsang und die Behörde für Internationale Zusammenarbeit KOICA haben seit 2010 Saemaul-Freiwilligengruppen ins Ausland gschickt. Sie errichteten in 15 Ländern 50 Saemaul-Modelldörfer. Bis letztes Jahr wurden 449 Saemaul-Freiwillige ins Ausland geschickt, die Entsendung wurde dieses Jahr ausgesetzt.