Südkoreanische Fußballspielerinnen bereit für U-17-Fußball-WM

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Fußballspielerinnen gehen mit viel Ehrgeiz bei der U-17 Fußball-WM der Frauen in Uruguay an den Start. Mit dem Ziel, ihren WM-Sieg in Trinidad und Tobago von 2010 zu wiederholen, trainiert die Mannschaft seit zwei Wochen in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay.





Trainer Heo Joung-jae sagte gestern in einem Interview mit der Presse, man werde das beste Ergebnis bringen, und es sei das erste Ziel, die Gruppenphase gegen sehr starke Teams zu überstehen. Südkorea wurde der Gruppe D zugeteilt. In derselben Gruppe befinden sich Spanien, Kolumbien und Kanada. Spanien, gegen das Südkorea am Mittwoch das erste Gruppenspiel austrägt, ging als Sieger der europäischen Regionalrunde hervor. Kolumbien belegte den zweiten Platz in der Regionalrunde der südamerikanischen Länder. Trainer Heo sagte, dass keine der Mannschaften ein einfacher Gegner sei. Südkorea habe aber durchaus eine Chance weiterzukommen,





Die U-17-Fußball-WM der Frauen 2018 findet vom 13. November bis 1. Dezember in Uruguay statt. An dem Turnier nehmen 16 Mannschaften teil, die zunächst in vier Gruppen und danach im K.O.-System gegeneinander antreten. Titelverteidiger ist Nordkorea, das 2016 zum zweiten Mal den Titel gewann. Südkorea konnte sich nach dem Sieg 2010 bei drei Turnieren in Folge nicht für die Endrunde qualifizieren.