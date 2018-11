Shorttracker Hong Kyung-hwan bejubelt ersten Weltcup-Sieg

ⓒ YONHAP News

Der Shorttracker Hong Kyung-hwan hat seinen ersten Weltcup-Sieg bejubelt.





Beim zweiten Weltcup der Saison in Salt Lake City gewann der Koreaner im Finale über 1000-Meter mit einer Zeit von 1:23,872 Minuten.





Hong befand sich in den ersten Runden des Finallaufs noch in der Schlussgruppe. Zwei Runden vor dem Ziel nutzte der 19-Jährige seine Chance und überholte auf der Außenbahn die langsamer werdenden Gegner. Eine Runde vor Schluss zog er an dem Franzosen Thibaut Fauconnet an der Spitze vorbei.





Hong Kyung-hwan ist ein Nachwuchs-Star des koreanischen Shorttrack. Er gewann zuletzt im März bei der Junioren-WM in der Gesamtwertung der Männer. Es ist jedoch das erste Mal, dass er bei einem Weltcup-Wettbewerb in der Hauptklasse einen Podestplatz erkämpft hat.





Lim Hyo-jun, Olympiasieger von Pyeongchang über 1500-Meter, konnte sich den ersten Podestplatz in der aktuellen Saison sichern. Auf der 500-Meter-Strecke belegte der Koreaner mit 39,670 Sekunden den zweiten Platz hinter Wu Daijing. Der Chinese siegte mit einem Weltrekord von 39,505 Sekunden.