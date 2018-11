‚Do Dream‘, ein Kultur- und Kunstfestival für Menschen mit Behinderung

Sie hatten für diesen Tag fleißig geprobt und meisterten ihren Auftritt mit Bravour. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung führte einen Chorgesang zur Begleitung des Zupfinstruments Ukulele auf. Sie waren aber nicht die einzigen, die ihre künstlerischen Talente präsentierten. Beim ‚Do Dream‘ Kultur- und Kunstfestival für Menschen mit Behinderung und deren Familien gab es neben Chorgesang auch Tanz, Trommelperformance und verschiedene instrumentale Darbietungen.

Die Veranstaltung fand in einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Saal im Parlamentsgebäude in Yeouido statt. Im ersten Teil wurden die besten Alltagsberichte von Familien mit behinderten Angehörigen und von ihnen selbst erstellte Medieninhalte ausgezeichnet. Im zweiten Teil durften die ‚Do Dream‘-Teams, die ein Jahr lang an einem Tanz-oder Musikkurs teilgenommen hatten, ihre Fertigkeiten auf der Bühne präsentieren.