CSIS: Nordkorea betreibt weiterhin nicht gemeldete Raketenstützpunkte

Der Bericht der US-Denkfabrik CSIS über nicht gemeldete Raketenstützpunkte in Nordkorea kann sich auf den Dialog zwischen Nordkorea und den USA negativ auswirken. Zwischen beiden Ländern kriselt es derzeit, ein für den 8. November vorgesehenes hochrangiges Treffen wurde abgesagt. Daher könnte der Bericht Bedenken über Nordkoreas Bereitschaft zur Denuklearisierung Nahrung geben.





Das Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) teilte in einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht mit, 13 nicht gemeldete Raketenstützpunkte in Nordkorea lokalisiert zu haben. Darin wurde eine Basis in Sakkanmol im Landkreis Hwangju in der Provinz Nord-Hwanghae analysiert.





Sakkanmol befindet sich 85 Kilometer nördlich von der demilitarisierten Zone (DMZ) und 135 Kilometer nordwestlich von Seoul. Die Basis liegt in einem engen Bergtal, eine Truppeneinheit mit ballistischen Kurzstreckenrakten ist dort stationiert. Dem Bericht zufolge ist der Standort eine vorgeschobene Basis der Strategischen Streitkräfte, die für die ballistischen Raketeneinheiten Nordkoreas zuständig sind. Es handele sich um eine Basis für den Betrieb der Raketen der Typen Hwasong-5 und Hwasong-6.





Laut CSIS gebe es dort zurzeit Aktivitäten. Die Basis werde ziemlich gründlich gewartet. Die militärische Bedrohung der US-Truppen und Südkoreas durch nicht deklarierte Stützpunkte wie der Standort in Sakkanmol könne verborgen werden, da der Abbau des Sohae Satellitenstartgeländes das Augenmerk der Medien auf sich ziehe, hieß es. Nordkorea hatte am 10. März 2016 in der Umgebung von Sakkanmol zwei Kurzstreckenraketen vermutlich vom Typ Scud-C gestartet.





Bezüglich des Berichts teilte das US-Außenministerium die Position mit, dass eine vollständige Denuklearisierung und die Beseitigung des ballistischen Raketenprogramms zu der Zusage zählen, die Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un beim Gipfel mit Präsident Donald Trump im Juni in Singapur gemacht hatte. Das Ressort kommentierte nicht, ob der Stützpunkt in Sakkanmol gegen den Geist des Gipfels in Singapur verstößt.





Edward Markey, ein Demokrat im US-Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen, schrieb dagegen in einer Stellungnahme, dass Präsident Trump von Kim Jong-un ausgenutzt werde. Er betonte, dass die USA weder ein Gipfeltreffen noch einen Dialog mit Nordkorea haben sollten, solange das Land keine konkreten und sichtbaren Schritte zur Denuklearisierung unternehme.