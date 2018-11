IMT ist Software-Spezialist für Transportsimulatoren

Heute wollen wir ein weiteres Unternehmen vorstellen, das auf der Messe Korea Electronics Show 2018 große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. IMT ist ein koreanischer Software-Spezialist für Transportsimulationen. Der Vizepräsident der Firma, Baek Jin-soo:





Seit 2015 hat das Ministerium für Handel, Industrie und Energie ein Projekt zur Förderung von neuen Wachstumsmotoren für kreative Industriezweige unterstützt. Wir haben an der Entwicklung eines „immersiven virtuellen Trainingssystems“ teilgenommen, welches Teil der Projektaufgaben war. Wir haben die Aufgabe erfolgreich erfüllt, Wasser-, Luft- und Landtransport-Simulatoren zu entwickeln. Wir haben die Simulatoren bei der Korea Electronics Show vorgestellt. Die Menschen nehmen ihre Umwelt durch die fünf Sinne auf. Doch verschiedene Technologien, die Bilder, Bewegungen und Geräusche einschließen, können dazu führen, dass die Menschen sich so fühlen, als ob sie an einem anderen Ort wären. Dafür ist das virtuelle Übungssystem gedacht. Es lehrt Auszubildende, bestimmte Aktivitäten in verschiedenen Realwelt-Szenarien auszuführen. Das System erfordert eine Reihe von Ausrüstungen, wie einen Bildgenerator, einen Hochauflösungsprojektor, einen am Kopf befestigten Bildschirm wie auch Bewegungs- und Geräuschgeneratoren.





Das virtuelle Trainingssystem von IMT stellt einen Pfeiler der vierten industriellen Revolution dar. Unter Verwendung von Computersimulationen kann ein virtuelles Umfeld geschaffen werden, in dem eine vorstellbare Situation einschließlich Katastrophen entsteht. Das System ermöglicht so den Nutzern, in virtuellen Erfahrungen in einem militärischen, industriellen oder medizinischen Umfeld einzutauchen. Das System hilft, Kosten zu sparen und die Produktivität zu erhöhen. Eine Trainingsstunde im Hubschrauber etwa kostet bis zu 20 Millionen Won pro Stunde (17.700 Dollar), das Simulations-Training dagegen nur eine Million Won. Virtuelles Training ist auch ein Muss für die Arbeit in Atomkraftwerken. Viele Bereiche werden durch die Technologie zusammengeführt, darunter Computertechnik, Elektronik, Maschinentechnik und die Telekommunikation:





Die wichtigste Arbeit von IMT ist es dank seiner Software-Expertise, die Technologien und verschiedenen Geräte, einschließlich solcher, die sich auf Bilder und Geräusche beziehen, in einem System zusammenzuführen. Das 1997 gegründete Unternehmen hat Software für elektronische Kriegsgeräte, Lenkwaffen und die Telekommunikation entwickelt. Auch entwerfen wir Programme für die Luftfahrt, Bodentests für die Satellitenausrüstung und verschiedene Trainingssimulatoren für die Boden-, See- und Luftstreitkräfte.





ⓒ IMT

Der Mehrzweck-Simulator für das militärische Training von IMT ist vom Verteidigungsministerium entsprechend gewürdigt worden. Das System wurde eigenständig entwickelt:





Wir liefern unseren Simulator an das Verteidigungsministerium, das mit dem Produkt sehr zufrieden ist, weil es eine lebensechte Erfahrung vermitteln kann. Das virtuelle Trainingssystem ermöglicht Bewegungen, um Bilder präzise zu synchronisieren. So können zum Beispiel Auszubildende nachvollziehen, wie es ist, aus einem Boot auszusteigen und an Land zu gehen.





Ein Trainingssimulator auf der Grundlage der virtuellen Realität (VR) wurde erstmals in den 1920er Jahren vorgestellt. Gegenwärtig sind Flugzeugsteuerungssimulatoren der bekannteste Typ von VR-basierter Übungs- oder Trainingsausrüstung. IMT hat lange Zeit an Flugsimulatoren gearbeitet. Jetzt entwickelt es ein Produkt für kommerzielle Fluglinien:





Nicht nur das Verteidigungsministerium, sondern auch private Fluglinien nutzen Flugsimulatoren. Piloten der kommerziellen Linien haben 15.000 oder 20.000 Flugstunden hinter sich gebracht. Level D ist der höchste Standard der Simulator-Qualifikation. Zehn Stunden des simulierten Fliegens sind gleich zehn Stunden des Realwelt-Fliegens. Unser Simulator verfügt über Level D, was bedeutet, dass das Training am Simulator als reales Training gilt.





ⓒ IMT

Der Simulator von IMT kann Situationen wie schlechte Flugbedingungen durch Schnee, Regen und Turbulenzen reproduzieren. Oder es kann eine Situation simulieren, in der ein Flugzeug außer Kontrolle gerät und Qualm aus dem Cockpit kommt. Das Unternehmen wendet die Technologie auf verschiedene Bereiche an:





Wir entwickeln Simulations-Trainingssoftware für Schiffe, Hubschrauber und den Luftrettungsdienst. Einiges davon haben wir bereits an das Verteidigungsministerium geliefert. Es scheint, als ob es eine Nachfrage für Simulationstraining für die Katastrophenkontrolle und Industriesicherheit gibt. Wir denken darüber nach, neue virtuelle Übungssysteme zu entwickeln, um Industrieunfälle zu verhindern und für bessere Brandsicherheit zu sorgen.





In den USA hat das Simulationstraining bereits in privaten Wohnungen Einzug gehalten. An großen Simulator-Bildschirmen können die Menschen in virtueller Realität fliegen. Auch an Fahrsimulatoren erhalten die Nutzer ein Gespür für das Fahren auf der Autobahn. Besonders in Regionen, wo die Produktionsindustrie eher schwach ist, wie etwa Indien, Afrika, Südamerika und Südostasien, werden Trainingssimulatoren benötigt, um Ingenieure auszubilden. IMT hofft daher, auch in diesen Märkten vorstoßen zu können.