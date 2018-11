Wir wirken sich die US-Zwischenwahlen auf Südkoreas Wirtschaft aus?

ⓒ YONHAP News

Die Zwischenwahlen in den USA in der vergangenen Woche markierten einen Einschnitt in der Politik des Landes. Der Wahlausgang könnte sich auf die künftige Wirtschaftspolitik von Präsident Donald Trump, einschließlich des Handelskonflikts mit China, auswirken. Zum Thema sagt der Forscher Kim Gwang-seok von der Graduiertenschule für Internationale Studien an der Hanyang-Universität:





Die Spaltung des US-Kongresses durch die Republikaner, die die Mehrheit im Senat haben, und die Demokraten, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, wird wahrscheinlich die Unsicherheiten verstärken. Vorher war es relativ einfach für die Trump-Regierung, ihre Politik durchzusetzen, weil die Republikanische Partei das Ober- und Unterhaus beherrscht hatte. Doch jetzt bezweifeln viele Experten, dass der Kongress Trumps Politik ohne Widerstand durchgehen lässt. Die wachsenden Unsicherheiten in der Wirtschaftspolitik der USA erhöhen die Möglichkeit weiterer größerer Schwankungen in den weltweiten Finanzmärkten sowie der makroökonomischen Indizes, wie etwa Devisenkurse und internationale Ölpreise. Auch könnte die Demokratische Partei Trumps lockere Geldpolitik, die die Wirtschaft ankurbeln soll, abbremsen und damit den Wachstumsschwung schwächen.





Da das Repräsentantenhaus den Staatshaushalt und verschiedene Gesetzentwürfe überwacht, könnte Trumps Wirtschaftspolitik im Inland vorläufig auf Eis gelegt werden. Falls die Regierung keine weiteren Steuerkürzungen vornimmt oder die Infrastrukturinvestitionen nicht ausweitet, könnte der Wirtschaftsaufschwung an Kraft verlieren. Doch Trump wird den Handelsprotektionismus fortsetzen:





Die Zwischenwahlen werden sich nicht auf den Handelskonflikt mit China auswirken, weil die Republikaner und Demokraten eine ähnliche Meinung haben zur Handelspolitik. Um es deutlicher zu sagen, beide Parteien vertreten eine harte Linie im Handel mit China. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China wird sich daher wahrscheinlich hinziehen.





Einen Tag nach den “Midterms” kündigte die US-Regierung an, dass sie gegen legierte Aluminium-Blechprodukte aus China einen Importzoll von bis zu 176 Prozent verhängen werde. Die Demokraten sind ebenso wie die Republikaner mit Blick auf die Handelspraktiken und mutmaßlichen Verstöße gegen geistiges Eigentum durch China sehr kritisch eingestellt. Das sind daher eher schlechte Nachrichten für Südkorea:





Der Handelskrieg zwischen den USA und China stellt ein Abschwungsrisiko für die koreanische Wirtschaft dar, die stark vom Handel mit den beiden größten Volkswirtschaften abhängt. Zudem könnte sich die US-Wirtschaft verlangsamen, falls es der Regierung nicht gelingt, ihre expansive Geldpolitik aggressiv umzusetzen. Südkorea sollte sich auf einen Rückgang der Exporte in die USA einstellen.





Südkoreas Exporte erreichten 2017 wertmäßig 573,7 Milliarden Dollar. Davon entfielen 142,1 Milliarden Dollar, oder 24,8 Prozent der Gesamtexporte, auf China. Der Internationale Währungsfonds warnte, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China dazu führen könnte, dass die koreanische Wirtschaft um 0,5 Prozentpunkte weniger wächst, wenn die chinesische Wirtschaftsleistung zugleich um einen Punkt zurückgeht. Auf der anderen Seite könnten sich die US-Zölle auf chinesische Produkte auch günstig auf Koreas Exporte auswirken. Ein Preisanstieg für chinesische Güter könnte den Absatz von Produkten aus Korea im amerikanischen Markt erhöhen. Auch die Zinsentwicklung ist wichtig:





Nach den Wahlen könnte die US-Notenbank Federal Reserve das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln. Falls der Anstieg nicht so stark ausfällt wie bisher, wird auch das ausländische Kapital nicht aus dem südkoreanischen Markt so schnell abfließen.





Am 8. November legte der Leitindex KOSPI der Seouler Börse deutlich zu, nachdem der wichtigste Kursindex in New York um mehr als zwei Prozent gestiegen war. Das könnte auch als eine Reaktion auf die Wahlen gelesen werden, die keine wesentliche Änderung in der Handelspolitik erwarten lassen. Falls die Fed in den USA ihren Leitzins nur moderat anhebt, wird auch die Bank of Korea unter weniger Druck sein, die Zinsen anzuheben. Doch muss Südkorea wachsam bleiben:





Korea sollte genau beobachten, wie der US-Kongress mit der expansiven Geldpolitik der Regierung und den Infrastruktur-Investitionen sowie dem Handelskonflikt mit China und der Politik für die koreanische Halbinsel umgeht. Wenn die koreanischen Unternehmen die Veränderungen aktiv und strategisch nutzen, könnte aus einer Krise eine Chance werden.





Für Korea ist es jetzt nach den Zwischenwahlen wichtig, zu verfolgen, wie der geteilte US-Kongress seine Beziehungen zur Regierung von Trump entwickelt, um auf mögliche Veränderungen rasch reagieren zu können.