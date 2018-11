Japan: Zunehmende Unfälle wegen bewusstlos gewordenen Busfahrern

ⓒ KBS News

In Japan treten immer häufiger Fälle auf, in denen Busfahrer während der Fahrt ihr Bewusstsein verlieren. Letzten Monat kam in Yokohama ein 16-jähriger Schüler bei einem Busunfall ums Leben, der dadurch versucht wurde, dass der Busfahrer kurz davor ohnmächtig geworden war. Es stellte sich heraus, dass der Busfahrer in seinen Fünfzigern häufig im Schlaf einen Atemstillstand gehabt hatte.





In der Präfektur Chiba ereignete sich ebenfalls ein Unfall, bei dem der Busfahrer während der Fahrt eine Herzattacke erlitt und bewusstlos wurde. Der 66-Jährige kam dabei ums Leben. Laut Angaben des japanischen Verkehrsministeriums ereigneten sich in den letzten fünf Jahren 60 Unfälle dieser Art. Grund dafür ist, dass Busunternehmen unter Personalmangel leiden und die Busfahrer überfordert sind. Um die Fahrzeiten einhalten zu können, werden meistens die Pausen gekürzt.





Die häufigsten Ursachen des Bewusstseinsverlusts sind Gefäßerkrankungen des Gehirns. Bei einer Busfirma in Nagoya wird deshalb bei den Gesundheitsuntersuchungen auch das Gehirn untersucht.





Eine andere Firma hat ein neues Busmodell eingeführt, bei dem die Fahrgäste das Fahrzeug zum Halten bringen können, sollte der Busfahrer ohnmächtig werden. Zu diesem Zweck befindet sich ein Bremsknopf an der Decke, den die Passagiere bedienen können.