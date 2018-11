Amnesty International entzieht Aung San Suu Kyi Ehrentitel

ⓒ YONHAP News

Amnesty International hat der faktischen Regierungschefin von Myanmar, Aung Saan Suu Kyi, den Ehrentitel „Botschafterin des Gewissens“ entzogen. In einem am Montag veröffentlichten Brief an die Friedensnobelpreisträgerin schrieb der Generalsekretär von Amnesty, Kumi Naidoo, man sei zutiefst bestürzt, dass Suu Kyi nicht länger ein Symbol der Hoffnung, des Mutes und der unermüdlichen Verteidigung der Menschenrechte sei. Amnesty sei zu dem Schluss gekommen, dass sie ihren Status als Botschafterin des Gewissens nicht länger rechtfertigen könne.





Als Begründung für den Entzug des Titels wurde angegeben, dass die einstige Freiheitskämpferin die Gräueltaten des Militärs gegen die muslimische Minderheit der Rohingya und deren Vertreibung schweigend übergangen habe. Naidoo äußerte sich enttäuscht darüber, dass Suu Kyi in der Rohingya-Krise weder ihre politische noch ihre moralische Autorität genutzt habe, um Menschenrechte und Gerechtigkeit zu schützen. Es sei offensichtlich, dass die Staatsberaterin dem Leiden der muslimischen Volksgruppe in ihrem Land mit stetiger Gleichgültigkeit begegne.





Amnesty International hatte Suu Kyi den Ehrentitel „Botschafterin des Gewissens“ 2009 verliehen. Damals war sie noch Oppositionsführerin und stand unter Hausarrest.





In letzter Zeit waren der Politikerin wegen ihres Schweigens über die Lage der Rohingya eine Reihe von Auszeichnungen entzogen worden. Anfang Oktober entschied das kanadische Parlament, ihr die Ehrenstaatsbürgerschaft abzuerkennen. Davor wurde ihr die Auszeichnung „Freedom of Edinburgh“ aberkannt. Im März entzog das Holocaust-Museum in Washington der Friedensnobelpreisträgerin den Elie-Wiesel-Preis.





Amnesty International kritisierte Suu Kyi auch dafür, das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt zu haben. In den zwei Jahren seit ihre Regierung an der Macht sei, seien zahlreiche Friedensaktivisten, Menschenrechtsvertreter und Journalisten inhaftiert, bedroht und verfolgt worden.