Heizzeit in China: Wetterbehörde schlägt Smog-Alarm

Im Winter ist in China die Smogbelastung besonders stark, weil viele Chinesen noch mit Kohleöfen heizen. In Peking wurde am Dienstagvormittag die dritthöchste Smog-Alarmstufe „gelb“ ausgerufen. Laut den zuständigen Behörden habe die Bevölkerung in Nordchina zu Heizen begonnen. In dieser Region wird noch vorwiegend mit Kohle geheizt. Auch in einigen Gegenden auf dem Land werde schon geheizt.





Durch die Verbrennung von schwefelhaltiger Kohle habe die Menge an Luftschadstoffen zugenommen. Gemäß des Feinstaubalarms dürfen während der Zeit, in der die Warnung gültig ist, in den Städten keine Gebäude abgerissen oder angestrichen werden. Die Straßen werden ein Mal am Tag gesäubert.





Der chinesischen Presse zufolge habe das zentrale meteorologische Amt für den heutigen Mittwoch eine der fünften Stufe im Luftqualitätsindex entsprechende Luftverschmutzung angekündigt. Der in China gültige Luftqualitätsindex ist sechsstufig. Die höchste Stufe „rot“ endet auf der Skala mit der Obergrenze 500. Die fünfte und damit zweithöchste Stufe entspricht einem PM 2,5-Wert zwischen 201 und 300 und wird mit dem Attribut „sehr ungesund“ beschrieben. Es handelt sich um eine Gesundheitswarnung aufgrund einer Notfallsituation, wobei voraussichtlich die gesamte Bevölkerung betroffen ist.





Das meteorologische Amt sah voraus, dass sich die Schadstoffdichte in der Luft am Mittwoch auf Spitzenwerte verschlechtern werde. Am Donnerstagvormittag gebe es infolge eines starken Windes eine Linderung. Um den Donnerstag wird die schlechte Luft in China auch Südkorea beeinflussen.





Das chinesische Wetteramt sagte zudem für die Hafenstadt Tianjin im Nordosten sowie die Provinz Hebei für die Zeit bis Donnerstag eine Luftverschmutzung der vierten bis fünften Stufe auf der Luftindex-Skala voraus.