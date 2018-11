Radio Romance (8) 알려 줘요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „알려 줘요; allyeo jwoyo“

Deutsch: „Sagen Sie mir bitte, wie“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





알리- Verbstamm des Verbs 알리다 für „mitteilen, informieren, vorstellen“

-어 주- Stamm der Hilfsverbkonstruktion -어 주다 für „bitte“

-어 Imperativendung

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck „알려 줘요“ bedeutet wortwörtlich „Informieren Sie“. Der Sprecher bittet seinem Gesprächspartner damit, ihm Informationen über eine Situation oder einen Zustand bereitzustellen, oder auch darüber, wie etwas geht und was man dabei genau machen sollte. Es kann auch eine Bitte des Sprechers sein, über ein bestimmtes Thema benachrichtigt zu werden. In diesem Sinne könnte man den Satz entsprechend mit „Sagen Sie mir bitte Bescheid“ oder „Lassen Sie mich das wissen“ übersetzen. Andererseits können Sie damit Ihren Gesprächspartner dazu auffordern, ihm eine bestimmte Sache zu offenbaren, also im Sinne von „Sagen Sie’s mir bitte“. Da der Sprecher in der Szene allerdings mehr über eine Live-Sendung wissen möchte, wäre der Ausdruck in diesem Fall eher mit „Sagen Sie mir bitte, wie das geht“ oder „Sagen Sie mir bitte, was ich machen soll“ übersetzbar.





Ergänzungen

떨리다: Verb für „aufgeregt und nervös sein (sodass man zittert)“