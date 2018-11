Musik in Filmen und Fernsehserien

In den letzten Jahrzehnten ist das koreanische Kino sowohl in Quantität als auch Qualität gestiegen, sodass zwischen Hollywood-Filmen und heimisch produzierten Filmen kaum noch ein Unterschied festzustellen ist. Heutzutage ist nichts Ungewöhnliches daran, dass ein koreanischer Film über 10 Millionen Besucher anlockt und koreanische Filme in andere Länder exportiert werden, wo sie positiv aufgenommen werden. Doch in den 1990er Jahren sah die Situation ganz anders aus. Ausländische Filme überschwemmten den koreanischen Filmmarkt, nachdem Beschränkungen für ausländische Filmimporte aufgehoben wurden, was zum Niedergang des koreanischen Films führte. Der zu jener Zeit angesagteste koreanische Film „Der Sohn des Generals“ verkaufte nur 680.000 Tickets. Ein ganz anderes Einspielergebnis erzielte jedoch ein koreanischer Film über eine junge traditionelle Sängerin, der sechs Monate lang vor ausverkauftem Haus gezeigt werden konnte. Es war der Film „Seopyeonje서편제” des angesehenen koreanischen Regisseurs Im Kwon-taek임권택. Der Film kam ohne Star aus und schaffte es, allein in Seoul eine Million Tickets zu verkaufen. Damit war er der meistverkaufte Film zu jener Zeit. Noch bedeutsamer ist aber, dass dieser Film die koreanischen Zuschauer so sehr faszinierte, dass sie ihr Interesse an Pansori neu entdeckten. Und bei den koreanischen traditionellen Musikern weckte das wiederum die Hoffnung, dass sie erneut einen Platz in den Herzen der Koreaner finden können.





Die Hauptdarstellerin in dem Film „Seopyeonje“ war Oh Jeong-hae오정해. Ihr Gesangspart am Ende des Films wurde jedoch von Ahn Sook-sun안숙선 übernommen. Zu dieser Zeit studierte Oh Jeong-hae오정해 Gesang bei der Meistersängerin Kim So-hee김소희. Es war verpönt unter traditionellen Musikern, in einem Film aufzutreten oder gar Fusion-Musik zu spielen. Doch Oh Jeong-haes Auftritt in dem Film „Seopyeonje“ half dabei, dieses Vorurteil abzubauen, und führte am Ende zu der Ausbildung von vielseitigen traditionellen koreanischen Musikern sowie zu einer facettenreicheren koreanischen Musik.





Traditionelle Musik bzw. Gugak wird auch in Fernsehserien gern eingesetzt. Einer der bekanntesten Gugak-Soundtracks ist „Onara오나라” aus der historischen Fernsehserie „Daejanggeum대장금“, auch bekannt im Ausland unter dem Namen „Jewel in the Palace“. Ein weiteres beliebtes Gugak-Stück aus Fernsehserien ist das Stück „Lovers“ bzw. „Liebende“ aus der historischen Fernsehserie „The Slave Hunters“. Die Musikerin Kkotbyeol 꽃별 spielte auf der Haegeum, eine Art zweisaitige Kniegeige, und die gefühlvolle Melodie der Haegeum unterstrich die emotional packende Atmosphäre der Fernsehserie.





Zu den nennenswerten koreanischen historischen Filmen zählen der Film „King and the Clown“ sowie „Chihwaseon“. Der Film „King and the Clown“ basiert auf einigen Zeilen aus dem Tagebuch des Königs Yeonsan über einen Seiltänzer namens Gong-gil공길. Dieser soll den Zorn des Königs auf sich gezogen haben, als er ein satirisches Stück über korrupte Regierungsbeamte aufführte, woraufhin er an einen fernen Ort verbannt wurde. Einprägsam ist vor allem die letzte Szene im Film, in der Gong-gil und sein Freund auf dem Seil ihre letzte akrobatische Figur vorführen, bevor sie gemeinsam in ihren Tod stürzen. Der koreanische Film „Chihwaseon“ handelt von dem bekannten koreanischen Maler Jang Seung-eop 장승업 aus der späten Joseon-Zeit. Die Erzählung über diesen talentierten sowie exzentrischen Künstler weckte das Interesse der koreanischen Zuschauer an seinem Leben und seinen Bildern. Dies zeigt, wie ein Film oder eine Fernsehserie, wenn sie gut gemacht sind, einen positiven Einfluss auf die Kultur haben kann. Mögen noch weitere Werke wie diese folgen, denen es so wunderbar gelungen ist, das kulturelle Leben in Korea zu beleben und zu bereichern.





