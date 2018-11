Handel der Aktien von Samsung BioLogics ausgesetzt

ⓒKBS News

Die Marktkapitalisierung von Samsung BioLogics erreicht fast 30 Billionen Won (26,5 Milliarden Dollar). Das Unternehmen rangiert somit auf Platz sechs oder sieben unter den an der südkoreanischen Börse Kospi notierten Firmen. Deshalb ist die Aussetzung des Handels mit seinen Aktien selbst sehr schockierend. Falls es sogar zum Börschenausschluss kommt, werden schwerwiegende Folgen befürchtet. Daher herrscht die Meinung vor, dass kein Delisting veranlasst wird.





Im Mittelpunkt des Streits steht, dass Samsung BioLogics Ende 2015 die Firma Samsung Bioepis von einer Tochterfirma in ein Schwesterunternehmen umwandelte. Samsung BioLogics wurde 2011 gegründet und ist ein Vertragshersteller für Biomedikamente. Das Unternehmen verfügt mit drei Fabriken über Produktionskapazitäten von 180.000 Liter im Jahr und rangiert auf Platz drei in der Welt. Samsung Bioepis ist für die Entwicklung von Biosmiliars, Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika, zuständig. Die Börseneinführung von Samsung BioLogics in Südkorea kam infolge der aktiven Bemühungen des Börsenbetreibers Korea Exchange zustande, nachdem die Erstplatzierung von Samsung Bioepis an der US-Börse NASDAQ erfolgt war.





Das Pharmageschäft ist ein sehr kostspieliges Geschäft. Samsung BioLogics hatte nach der Gründung stets ein Defizit verbucht. Die Firma konnte jedoch nach der Umwandlung von Bioepis von einem Tochter- in ein Schwesterunternehmen im Jahr 2015 einen Überschuss verzeichnen. Das war die Folge der Neubewertung des Aktienwerts von Bioepis von etwa 290 Milliarden Won (257 Millionen Dollar) auf 4,8 Billionen Won (4,3 Miliarden Dollar). Das wurde in der Buchhaltung berücksichtigt, in jenem Jahr wurde ein Überschuss von mehr als 1,9 Billionen Won (1,7 Milliarden Dollar) gemeldet. Das wird nun als vorsätzliche Bilanzverschönerung eingestuft. Der Börsengang von Samsung BioLogics erfolgte im Jahr 2016.





Es besteht auch der Verdacht, dass die Umwandlung von Bioepis in ein Schwesterunternehmen mit der Übernahme der Kontrolle über die Unternehmensgruppe Samsung durch Lee Jae-yong, den Vizevorsitzenden von Samsung Electronics, zusammenhängt.