Präsidialamt weist Vorwurf der Opposition wegen Minister-Ernennung zurück

Das Präsidialamt hat den Vorwurf des Oppositionslagers zurückgewiesen, bei der Ernennung einiger Minister seine sieben Ausschlusskriterien verletzt zu haben. Präsident Moon Jae-in setzte jüngst die Ernennung des neuen Umweltministers Cho Myung-rae durch, ohne dass ein parlamentarischer Anhörungsbericht hierfür angenommen wurde. Die konservativen Oppositionsparteien Freiheitspartei Koreas und Bareunmirae-Partei halten aus diesem Anlass wieder zusammen und wollen eventuell einen Parlamentsboykott beschließen.





Das Präsidialamt hatte sieben Ausschlusskriterien bei der Ernennung hoher Beamter vorgelegt. Wer einen Verstoß in den betreffenden Angelegenheiten begangen habe, der werde von der Ernennung ausgeschlossen. Die Kriterien betreffen Wehrdienst, Steuern, illegale Vermögensvermehrung, falsche Wohnsitzanmeldung, Betrug und Fälschung in der Wissenschaft, Alkohol am Steuer sowie Sexualverbrechen.





Im Falle des Wehrdienstes darf ein Kandidat nicht ernannt werden, wenn er selbst, sein Sohn oder Enkel wegen eines Verstoßes gegen das Wehrdienstgesetz bestraft wurde. Gemeint ist die Umgehung der Wehrpflicht durch Flucht, Körperverletzung und weitere Methoden. In Bezug auf Steuern stellt die Bestrafung der Kandidatin oder des Kandidaten selbst bzw. der Ehepartnerin oder des –partners gemäß dem Gesetz zur Bestrafung von Steuerverbrechern ein Ausschlusskriterium dar. Dazu zählen unter anderem eine Steuerumgehung und –rückerstattung auf unlautere Weise. Ein weiteres Kriterium ist die Anmeldung eines falschen Wohnorts, ohne dass man tatsächlich dort wohnt. Das wird meistens für den Besuch einer guten Schule von Kindern oder Immobilienspekulationen unternommen.





Präsident Moon hatte bei der Präsidentschaftswahl fünf Ausschlussprinzipien bei der Ernennung hoher Beamter verkündet: Das waren die Umgehung des Wehrdienstes, Immobilienspekulationen, Steuerhinterziehung, falsche Wohnsitzanmeldung und Plagiate im Studium. Dies hatte die Minjoo-Partei Koreas, damals eine Oppositionspartei, in der Vorgängerregierung als Maßstab für die Überprüfung der Eignung von Beamtenkandidaten genutzt. Jedoch wurde auch nach dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung mehreren Kandidaten für hohe Posten vorgeworfen, Verstöße betreffend diese Prinzipien begangen zu haben. Daraufhin legte die Regierung sieben Ausschlusskriterien fest.





In der amtierenden Regierung wurden acht Minister oder Beamte im Ministerrang oder höher ernannt, ohne dass ein parlamentarischer Anhörungsbericht angenommen werden konnte. Zu ihnen zählt der jüngst ernannte Umweltminister Cho, dagegen protestiert die Opposition nun heftig.