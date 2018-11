BTS gewinnt vier People’s Choice Awards

ⓒ Big Hit Entertainment

Die weltweit beliebte Band BTS hat bei den diesjährigen People’s Choice Awards gleich vier Preise abgeräumt.





Die Band wurde dabei in den folgenden Kategorien ausgezeichnet: „Group of 2018“, „Song of 2018“, „Music Video of 2018“ sowie „Social Celebrity of 2018“. In den Kategorien für Song und Music Video konnte sich BTS damit erfolgreich gegen Stars wie Ariana Grande, Shawn Mendes, Selena Gomez und Cardi B durchsetzen.





Die People’s Choice Awards gibt es seit 1975 und sie ehren Künstler sowie Unterhaltungskünstler aus verschiedenen Genres. Die Gewinner werden durch eine Online-Abstimmung von der Öffentlichkeit und den Fans bestimmt.