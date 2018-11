Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News / Getty Images Bank

Vor einer Woche hat ein bekanntes Musikprogramm des japanischen Fernsehsenders TV Asahi den für den 9. November geplanten Auftritt der südkoreanischen Boyband BTS abgesagt. Der Grund für die Absage war ein T-Shirt, das ein Mitglied der Band früher getragen hatte. Am vergangenen Samstag berichtete eine japanische Zeitung für Sport und Unterhaltung, dass BTS bei allen japanischen Musik-Sondersendungen zu Jahresende keinen Auftritt haben werde. Bei dem erwähnten T-Shirt handelte es sich um ein T-Shirt zum koreanischen Unabhängigkeitstag, das das Mitglied Jimin zur Zeit der Welttournee von BTS 2017 trug, aber nicht bei öffentlichen Auftritten. Auf der Vorderseite des T-Shirts waren ein kleines Foto von früheren Atombombenabwürfen auf Japan und ein kleines Foto von die Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft feiernden Koreanern abgebildet, begleitet von englischen Wörtern wie Vaterlandsliebe, Geschichte, Befreiung des Landes sowie Korea. Der Leiter der Firma, die das betreffende T-Shirt hergestellt hatte, sagte in einem Interview, dass er mit dem T-Shirt nicht die Absicht hatte, eine Abneigung gegen Japan zum Ausdruck zu bringen. Das Billboard-Magazin brachte am vergangenen Samstag einen Bericht zu dem Thema und wies darauf hin, dass das T-Shirt nicht der einzige Grund für die Auftrittsabsage sei. Es heißt, dass in Japan zurzeit immer häufiger koreafeindliche Demonstrationen stattfinden, weil in der japanischen Popkulturszene die Koreawelle Hallyu stark an Bedeutung gewinnt. Die komplizierte Geschichte der beiden Länder Korea und Japan übe auch auf die Popkultur einen Einfluss aus. Auch BBC berichtete, dass hinter der Debatte um das T-Shirt von Jimin ein historischer Hintergrund der beiden Länder liege. In Bezug auf die Kritik, dass das T-Shirt die Gefühle der Opfer der Atombombenabwürfe auf Japan verletze, entschuldigte sich die Managementagentur der Band BTS dafür und sagte, dass es keinesfalls beabsichtigt war. Das T-Shirt sei auch nicht mit dieser Absicht hergestellt worden. Ein Netzbürger schrieb, dass er in der Zeitung las, dass die Debatte in Japan eher als ein Anlass dazu gedient hätte, das falsche Geschichtsbewusstsein Japans in der ganzen Welt bekannt zu machen. Es wäre eine gute Methode, mithilfe von Hallyu die geklitterte Geschichte zu beleuchten und zu berichtigen.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die Zahl der Südkoreaner, die sich in die Deep Web oder Darknet genannten geheimen Ecken des Internets einloggen, in der letzten Zeit gestiegen ist. Es stellte sich heraus, dass dort abstoßende und widerwärtige Daten unkontrolliert geteilt werden. Auch Links in Bezug auf Drogen, Waffen und Pornografie sowie illegale Informationen wie Zugangsdaten für Accounts von verschiedenen Seiten, die durch Phishing und andere illegale Methoden von Kunden gestohlen wurden, sind dort zu finden. Nach Informationen einer Abgeordneten der Oppositionspartei LKP hat sich die Zahl der inländischen Besucher des Deep Web in einem Jahr verdoppelt. Die Zahl der Südkoreaner, die sich ins Darknet eingeloggt haben, hat im vergangenen Jahr die Marke von 5.000 am Tag überschritten, und in diesem Jahr haben rund 10.000 Personen am Tag die Darknet-Seiten besucht. Die Darknet-Seiten legen ihren Server nicht offen, und auch beim Besuch dieser Seiten wird die IP-Adresse verschleiert, sodass man sie schwer zurückverfolgen kann. Trotzdem hat die Regierung kürzlich einen Kampf gegen das Darknet erklärt und bemüht sich darum, verschiedene Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. In Bezug auf diese Nachricht meinte ein Netzbürger, dass Verbrecher immer schneller seien als das Gesetz. Viele Netzbürger meinen, dass eine schwere Strafe erforderlich sei, und dass man vor allem unsere Kinder und Jugendlichen davor schützen sollte.





Für Eltern, bei denen beide Ehpartner berufstätig sind, gibt es eine erfreuliche Nachricht. Im Stadtteil Myung-dong im Zentrum der Stadt Seoul entsteht ein öffentlich betriebener Kindergarten, dem man von frühmorgens bis spätabends ohne Sorge das Kind anvertrauen kann. Das Erziehungsamt der Stadt Seoul treibt als erstes im Land an der Namsan-Grundschule in Myong-dong die Gründung eines sogenannten Ganztagskindergarten voran, der von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends betrieben wird. Es handelt sich dabei um ein neues Kindergarten-Modell, bei dem auf einem Schulgelände in der Stadtmitte ein Kindergarten gebaut wird, so dass auch die Schule, die aufgrund der Verödung der Innenstadt schwer Schüler anwerben kann, wiederbelebt werden kann. Als erstes Beispiel soll auf dem Park- und Spielplatz der Namsan-Grundschule ein fünfstöckiges Kindergartengebäude gebaut werden. Der betreffende Kindergarten bestehend aus 7 Klassen kann rund 130 Kinder in der Altersgruppe zwischen 3 und 5 Jahren aufnehmen und wird in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eröffnet. Der Ganztagskindergarten wird für Familien, bei denen beide Ehepartner berufstätig sind, vorangetrieben. Wenn der Ganztagskindergarten in Myong-dong eröffnet wird, können viele Angestellte in der Umgebung mit Kaufhäusern, Banken und Großunternehmen davon profitieren. Bei einer Nachfrage-Untersuchung antworteten etwa 200 Personen, dass sie bereit seien, ihr Kind in einen Ganztagskindergarten zu schicken. Wenn der betreffende Kindergarten entsteht, würde er auch die Wirkung haben, die Namsan-Grundschule, an der die Schülerzahl immer weiter schrumpft, wiederzubeleben. Die Zahl der Schüler dieser Grundschule, die 1958 bei rund 4.500 lag, ist gegenwärtig auf 181 zurückgegangen. Viele Netzbürger hoffen, dass auch in vielen anderen Regionen ähnliche Ganztagskindergärten entstehen mögen.