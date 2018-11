ⓒ Getty Images Bank

Heute ist ein ganz besonderer Tag in Korea - für die Schüler des Landes ist es wohl auch ihr wichtigster. Denn sie treten landesweit zur Reifeprüfung an, die in Korea Suneung genannt wird. Jahrelang haben sich die Schüler auf diesen einen Test vorbereitet, der massiv über ihr weiteres Leben bestimmen wird.