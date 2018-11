Südkorea will bilaterale FHA mit Indonesien und Malaysia anstreben

ⓒ YONHAP News

Indonesien und Malaysia sind führende Nationen im südostasiatischen Staatenbund ASEAN und gelten als wichtiger Brückenkopf in der Neuen Südpolitik Südkoreas. Das ist der Grund, warum Südkorea bilaterale Freihandelsabkommen (FHA) mit diesen beiden Ländern abschließen will.





Indonesien ist das größte Ölförderland in Asien und reich an Mineralressourcen. Mit 250 Millionen Einwohnern verfügt das Land über die viertgrößte Bevölkerung in der Welt und die größte Fläche unter den ASEAN-Ländern. Allein an diesen Daten kann man erkennen, dass ohne Kooperation mit Indonesien die Neue Südpolitik, die Politik zur Förderung der Zusammenarbeit mit ASEAN, nicht denkbar ist. Das nominale Bruttoinlandsprodukt beträgt eine Billion und 5,2 Milliarden Dollar, damit rangiert Indonesien weltweit auf Platz 16. Sein Pro-Kopf-BIP liegt bei 3.788 Dollar. Das Handelsvolumen zwischen Südkorea und Indonesien belief sich 2017 auf 17,97 Milliarden Dollar. Südkorea exportierte Waren im Wert von 8,4 Milliarden Dollar in den weltgrößten Inselstaat. Die Einfuhren aus dem Land betrugen 9,57 Milliarden Dollar.





Malaysia ist einer der führenden ASEAN-Staaten und verzeichnet ein rapides Wachstum. Das Land verfügt über reiche Ressourcen und einen groß angelegten Staatsfonds. Beim nominalen BIP belegt Malaysia mit 347,2 Milliarden Dollar den 36. Platz. Sein Pro-Kopf-BIP beläuft sich auf 10.703 Dollar, damit liegt das Land an 66. Stelle. Der Handel zwischen Südkorea und Malaysia erreichte 2007 ein Volumen von 16,76 Milliarden Dollar. Südkoreas Ausfuhren lagen bei 8,04 Milliarden Dollar, die Einfuhren bei 8,72 Milliarden Dollar.





Südkorea beteiligt sich derzeit an den Verhandlungen über die umfassende regionale wirschaftliche Partnerschaft (RCEP). Das stellt einen multilateralen Freihandelspakt dar, an dem die zehn ASEAN-Länder und sechs weitere Länder wie Japan, China und Australien teilnehmen werden. Südkorea unterhält bereits ein FHA mit ASEAN, derzeit laufen die Verhandlungen über eine Erweiterung des Abkommens. Trotzdem will Südkorea bilaterale Freihandelsabkommen mit Indonesien und Malaysia abschließen, um Mängel multilateraler Verträge zu ergänzen.