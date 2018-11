UN-Ausschuss verabschiedet Menschenrechtsresolution zu Nordkorea

ⓒ KBS

Die vom Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung angenommene Menschenrechtsresolution zu Nordkorea unterscheidet sich hinsichtlich den Formulierungen grundsätzlich kaum von der letztes Jahr verabschiedeten Resolution. Dies beruht auf der Einschätzung, dass es keine sichtbaren Fortschritte bei der Menschenrechtslage in Nordkorea gegeben hat. Im Mittelpunkt der Resolution stehen die Verurteilung der Menschenrechtsverstöße und die Forderungen nach deren Stopp sowie nach der Schließung der Konzentrationslager und der Freilassung politischer Häftlinge. Zudem wird verlangt, die Verantwortung zu klären und die am stärksten Verantwortlichen anzuklagen sowie gerichtlich zu belangen. Neu in der diesjährigen Resolution ist die Fomulierung, dass die laufenden diplomatischen Bemühungen begrüßt würden. Damit wurde die Dialogstimmung berücksichtigt, die durch die Gipfeltreffen zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA geschaffen wurde.



Sollte die Resolution von der UN-Generalversammlung verabschiedet werden, würde das 14. Jahr in Folge ein solcher Beschluss wegen Menschenrechtsverstößen in Nordkorea gefasst. In den Jahren 2012, 2013 und stets seit 2016 wurden die Menschenrechtsresolutionen zu Nordkorea durch einen Konsens und ohne Abstimmung verabschiedet. Kein Mitgliedsland verlangte eine Abstimmung, demnach wurde davon ausgegangen, dass alle Mitglieder der Resolution zustimmen. Das bedeutet, dass die Menschenrechtsresolutionen zu Nordkorea absolute Forderungen der internationalen Staatengemeinschaft beinhalten.





Es gibt wenige Länder, die mit dem Inhalt nicht einverstanden sind. Der nordkoreanische UN-Botschafter Kim Song sagte bei der Sitzung des Dritten Ausschusses am Donnerstag (Ortszeit), er sehe keine Notwendigkeit, eine Abstimmung zu verlangen. In Nordkorea gebe es keine Menschenrechtsverletzungen, einige Flüchtlinge hätten solche Verstöße erfunden, behauptete er. Kim verließ vor der Annahme der Resolution den Sitzungssaal. China, Syrien und Myanmar teilten mit, sich an dem Konsens nicht zu beteiligen, forderten jedoch keine Abstimmung. Es hieß, dass sie sich grundsätzlich gegen die Annahme einer Menschenrechtsresolution gegen ein bestimmtes Land aussprächen.





Nordkorea vertritt die Position, dass die Thematisierung der Menschenrechtsfrage eine Einmischung in interne Angelgenheiten darstelle. Das heißt, dass die Weltgemeinschaft nicht ihre Maßstäbe anlegen dürfe. Die UNO kann Nordkorea trotz der Annahme einer Menschenrechtsresolution nicht zu Verbesserungsmaßnahmen zwingen. Trotzdem hat eine solche Resolution die Wirksamkeit eines völkerrechtlichen Dokuments und kann eine starke Druckausübung auf Pjöngjang darstellen.