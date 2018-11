Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen verlangsamt sich

ⓒYONHAP News

Beim Zuwachs der Erwerbstätigenzahl wurde den vierten Monat in Folge die Marke von 100.000 unterschritten. Die Arbeitslosenquote erreichte den höchsten Stand seit 13 Jahren





Nach Angaben des Statistikamtes zur Beschäftigungslage im Oktober wurden im vergangenen Monat 27 Millionen 90 Tausend Neueinstellungen verzeichnet. Im Vorjahresvergleich ist dies ein Zuwachs von 64.000.





Der Zuwachs der Erwerbstätigenzahl in diesem Jahr lag in den Monaten Juli und August bei jeweils 5.000 und 3.000 und erholte sich dann im September auf 45.000. Den vierten Monat in Folge liegt er jedoch unter der 100.000er-Marke.





Die Beschäftigungsquote, welche den Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung angibt, befindet sich den neunten Monat in Folge auf einem Abwärtskurs. Die Zahl der Arbeitslosen betrug 973.000 und erreichte den Spitzenwert seit der Währungskrise 1999.





In Zusammenhang mit den Ursachen der schwachen Beschäftigungsdaten wird die Wirtschaftspolitik der Regierung kritisiert. Das Konzept des einkommensorientierten Wachstums sei gescheitert und übereilte Maßnahmen wie die Anhebung des Mindestlohns und Verkürzung der Arbeitszeit hätten zu einem Engpass auf dem Beschäftigungsmarkt geführt.





Die Regierung hält dem entgegen, dass die derzeitige Beschäftigungslage auf strukturelle Probleme zurückzuführen sei. Dazu gehörten eine Stagnierung bei der Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung sowie Veränderungen in der Industriestruktur.





Die Regierung hatte am 24. Oktober bekannt gegeben, als Übergangsmaßnahme 59.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Bei den Stellen handelt es sich vorwiegend um befristete Stellen im öffentlichen Sektor.