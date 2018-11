IU_Bbi Bbi

Hi there, grüß dich. Lass uns ohne großen Aufwand beginnen, ohne das Vorwort





Bitte fass mich nicht an, back off back off. Ich mag es, so wie es jetzt ist.





It’s me, ich bin es. Nichts hat sich geändert, was ist wohl derzeit los? Gerüchte über mich





Beobachtende Lichter, scanner scanner, Welche Note kann ich wohl dem heutigen Tag verleihen?





Warum mag sie wohl nur solche Kleidung? Welches Gesicht macht sie denn nur, an dem man ihre Gefühle gar nicht ablesen kann?





Hat sie sich wegen des Stresses geändert? Es bereitet mir viele Sorgen, diese Person.













어떤 옷을 좋아해? Welche Kleidung magst du?

왜 저런 옷을 좋아해? Warum magst du solche Kleidung?

왜 옷을 좋아해? Warum magst du Kleidungsstücke?





옷을 입다 ein Kleidungsstück anziehen

옷을 입었다 ein Kleidungsstück tragen