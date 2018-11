Black Pink veranstalten mit großem Erfolg ihr erstes Solokonzert

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Girlgroup Black Pink hat am 10. und 11. November ihr erstes Solokonzert in Seoul veranstaltet. Die anwesenden 20.000 Besucher waren völlig aus dem Häuschen.

Für Black Pink war es zwar das erste Konzert, aber sie haben sich eine große Veranstaltungshalle mit 10.000 Sitzen ausgewählt, was eine gute Entscheidung war. Denn viele wollten einfach Black Pink live auf der Bühne stehen sehen.

Um den Erwartungen der Fans gerecht zu werden, haben sich die Sängerinnen viel Mühe gegeben. Sie haben sich nicht nur eine originelle und schöne Bühnendekoration ausgedacht, sondern haben auch verschiedene Spezialeffekte genutzt, so dass niemals Langeweile aufkommen konnte.

Die Girls begannen ihren Auftritt mit „Ddu du Ddu du“, was die Stimmung gleich hochkochen ließ. Anschließend folgten ein Lied nach dem anderen ihre beliebten Lieder wie „Forever Young“, „I like it“, „Attention“ und weitere.

Sie sangen allerdings nicht nur ihre eigenen Songs, sondern auch die von Sängerkollegen.

Black Pink sagten am Ende, dass sie es selbst nicht glauben könnten, erst zwei Jahre nach ihrem Debüt in so einer großen Halle ein Konzert austragen zu können. Sie seien sehr dankbar.

Ferner hat das Mitglied Jenny einen Solosong mit dem Titel „SOLO“ herausgegeben, der derzeit die Musikcharts stürmt.