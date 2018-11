Monsta X veröffentlichen englische Version von Shoot Out

ⓒ Starship Entertainment

Die koreanische Gruppe Monsta X hat die englische Version vom Lied „Shoot Out“ herausgegeben. Sie hatten ihr reguläres Album “Are You There?” bereits vor Wochen auf den Markt gebracht, mit dem sie seitdem erfolgreich sind. Aber dann entschlossen sie sich, am 9. November auch ihren Hitsong „Shoot Out“ auf Englisch zu singen. Diese englische Version haben sie dann in der Radiosendung „JoJo on The Radio“ vorgetragen und sind damit auf gute Resonanz gestoßen.

Das neue Album wird derzeit hoch bewertet und stand mehrere Wochen auf Platz eins von renommierten Musikcharts.