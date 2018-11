Sängerin Chaeyeon kehrt nach langer Pause wieder zurück

ⓒ YONHAP News

Die Solosängerin Chaeyeon ist nach einer langen Pause von drei Jahren und sechs Monaten wieder in die koreanische Musikwelt zurückgekehrt.

Am 13. November hat sie ihr neues Werk veröffentlicht, was zugleich ihr Jubiläumsalbum ist. Denn sie ist schon seit 15 Jahren als Sängerin im Geschäft.

Chaeyeon sagte, dass sie in der Zwischenzeit nicht nur als Sängerin in Korea, sondern besonders auch in China als Schauspielerin aktiv gewesen sei. Am 11. November kam ein Film, in dem sie die Hauptdarstellerin ist, in die Kinos.

Aber nun ist sie endlich wieder als Sängerin in ihrem Heimatland zu sehen. Chaeyeon sagte, dass sie sich wie eine Newcomerin fühlen würde, weil sie so lange nicht mehr auf der Bühne gestanden habe. Aber trotzdem wolle sie ihr Bestes geben. Das Lied „Auch wenn ich es tue“ aus dem neuen Album bringt ihre tolle Stimme bestens zum Ausdruck und hat einen Refrain, den man schon nach einmaligem Hören nicht vergessen kann.

Das Jubiläumsalbum wurde nicht nur in Korea, sondern gleichzeitig auch in China veröffentlicht.