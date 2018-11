Twice mit neuem Song extrem beliebt

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Girlgroup Twice hat am 5. November ein neues Minialbum veröffentlicht, und das Lied „Yes or Yes“ aus dem neuen Werk erfreut sich derzeit größter Beliebtheit. Nach dem Stand des 12. November rangiert das Lied auf Platz eins von sieben repräsentativen koreanischen Musikcharts. Aber es ist natürlich nicht nur in Korea gefragt, sondern auch im Ausland.

Das Lied “Yes or Yes” steht also ebenfalls auf Platz eins der iTunes Album Charts von 17 verschiedenen Ländern. Das Musikvideo zum Lied wurde in nur 24 Stunden seit der Veröffentlichung über 31 Millionen Mal gesehen. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Twice haben bekannt gegeben, dass sie nicht nur als Sängerinnen auf der Bühne stehen wollen, sondern auch in verschiedenen TV-Shows auftreten wollten. Das neue Werk ist schon das dritte Minialbum in diesem Jahr. Jedes Mal, wenn die Koreanerinnen ein neues Album auf den Markt bringen, sorgen sie damit für richtig Furore.