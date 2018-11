Präsident Moon kehrt von Besuchen in Singapur und Papua-Neuguinea zurück

ⓒYONHAP News

Der Schwerpunkt der Besuche von Präsident Moon Jae-in in Singapur und Papua-Neuguinea wegen der Teilnahme an Gipfeltreffen im Zusammenhang mit ASEAN und dem APEC-Gipfel hat auf der Denuklearisierung und der Neuen Südpolitik gelegen. Zugleich führte er bilaterale Spitzengespräche mit Kollegen von benachbarten Großmächten wie China, Russland und den USA.





In Singapur nahm Moon am Gipfeltreffen zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und dem ASEAN plus Drei-Gipfel teil. Beim Korea-ASEAN-Gipfel konzentrierte Moon seine Bemühungen auf die Verwirklichung der Neuen Südpolitik. Die Neue Südpolitik hatte er im vergangenen Jahr offiziell verkündet. Ziel ist, den Austausch und die Kooperation mit den ASEAN-Ländern auf das Niveau entsprechender Beziehungen mit den vier benachbarten Großmächten, den USA, Japan, China und Russland, zu verbessern.





In diesem Zusammenhang ist es besonders bemerkenswert, dass sich Südkorea und ASEAN darauf einigten, nächstes Jahr in Südkorea einen Sondergipfel abzuhalten. Damit wurde über eine abstrakte Erklärung der Verstärkung der Zusammenarbeit hinaus ein konkreter Mechanismus zur Umsetzung geschaffen. Es wurde zudem vereinbart, den ersten Gipfel zwischen Südkorea und den fünf Anrainerstaaten des Flusses Mekong, Kambodscha, Laos, Myanmar, Vietnam und Thailand, abzuhalten. Damit unternimmt Südkorea Schritte zur Konkretisierung der Neuen Südpolitik. Moon konnte sich außerdem die Unterstützung der ASEAN für Südkoreas Anstrengungen zur Friedensschaffung auf der koreaniscen Halbinsel sichern. Die Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Staaten äußerten in der Vorsitzendenerklärung starke Unterstützung für Moons Bemühungen.





Beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Papua Neuguinea setzte sich Moon dafür ein, die multilaterale Zusammenarbeit in der Region zu verstärken. Er betonte die Vision für einen innovativen und inklusiven Staat. Moon schlug vor, einen Fonds für digitale Innovation einzurichten, um die digitale Kluft abzubauen.





Die bilaterale Diplomatie konzentrierte sich auf die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Bei den Treffen mit den Präsidenten Chinas und Russlands, Xi Jinping und Wladimir Putin, wurde über eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen diskutiert. Beim Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence wurde die Grundlage für das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis nochmals gefestigt.