Säbelfechter Ha Han-sol holt Weltcup-Sieg

Der südkoreanische Säbelfechter Ha Han-sol hat zum Auftakt der Saison einen Weltcup-Sieg eingefahren.





Im Finale des Wettbewerbs in der algerischen Hauptstadt Algier am Sonntag setzte er sich gegen Luigi Samele aus Italien mit 15:9 durch. Im Halbfinale hatte er den Landsmann und Silbermedaillist der Asienspiele in Jakarta, Oh Sang-wook, bezwungen.





Für Ha Han-sol ist es der erste große Erfolg bei einem Internationalen Turnier. Seine bisherige Bestleistung war ein achter Platz beim Weltcup in Moskau im März. Mit Beginn der Saison zeigt er sich von einer ganz anderen Seite.