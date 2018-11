Südkorea ist erneut Gesamtsieger der Poomsae-Weltmeisterschaft

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Taekwondo-Mannschaft ist bei der Poomsae-Weltmeisterschaft im taiwanesischen Taipeh als Gesamtsieger hervorgegangen. Bei dem größten Turnier im Formenbereich holte das Team 23 Gold- und fünf Silbermedaillen sowie eine Bronzemedaille. Das elfte Mal in Folge platzierte sich Südkorea damit auf Rang eins in der Nationenwertung. Am letzten Turniertag am Sonntag gewannen die koreanischen Taekwondo-Athleten vier von sechs Wettbewerben. Bei einem belegten sie den dritten Platz.





Die letzte Goldmedaille ging an Yun Gyu-sung und Kim Yoo-ha in der Disziplin Freestyle-Paar bis 17 Jahre. Das Paar präsentierte eine fehlerfreie Performance nach einer Gugak-Version des Songs „Idol“ der Boygroup BTS. In den Finalrunden hatten sie sich gegen Taiwan und Vietnam durchgesetzt. Kim Yoo-ha verteidigte gleichzeitig ihren Titel in der Klasse Einzel-Kadettinnen zwischen 12 und 14 Jahren. Vor zwei Jahren hatte sie bei der WM in Peru die Goldmedaille in dieser Klasse gewonnen.





Lee Jae-won, der im Männer-Einzel und im Paar-Wettbewerb bis 30 Jahre die Goldmedaille gewann, wurde zum MVP der Klasse Recognized Poomsae ernannt. Wichtigster Teilnehmer im Freestyle wurde Na Tae-joo, Sieger im Einzel über 17 Jahre.