Eiskunstläuferin Lim Eun-soo gewinnt Bronzemedaille bei Grand-Prix

Die Eiskunstläuferin Lim Eun-soo hat beim fünften ISU-Grand-Prix der Saison die Bronzemedaille gewonnen. Bei dem Wettbewerb in Moskau erhielt die 15-Jährige am Samstag (Ortszeit) für ihre Kür 127,91 Punkte und erzielte damit ihre persönliche Bestleistung. Den Tag davor erhielt sie für ihr Kurzprogramm 57,76 Punkte. Mit insgesamt 185,67 Punkten belegte Lim den dritten Platz. Alina Sagitowa aus Russland ging mit 225,95 Punkten als Siegerin des Wettbewerbs hervor, ihre Landsmännin Sofia Samodurowa belegte den zweiten Platz.





Im Kurzprogramm hatte die Koreanerin nach zwei Fehlern bei den Sprüngen lediglich den sechsten Platz belegt. In der Kür schaffte sie jedoch alle zwölf technischen Elemente fehlerlos. Mit einer musterhaften Darbietung nach der Musik zum Film „Chicago“ konnte sie die schwache Leistung vom Vortag wieder wettmachen. Lim Eun-soo war die Jüngste der zehn Teilnehmerinnen. Sie sagte, es habe sie körperlich angestrengt, zwei Wochen in Folge bei Grand-Prix-Wettbewerben an den Start zu gehen. Sie freue sich umso mehr, die Anstrengungen hinter sich gelassen und ein gutes Ergebnis gebracht zu haben.





Lim Eun-soo ist damit die erste koreanische Eiskunstläuferin nach Kim Yu-na im Jahr 2006, die bei der Senior Grand-Prix-Serie einen Podestplatz erreichte. Die Athletin zählt neben Kim Ye-rim und Yoo Young zu den drei Nachwuchsstars des koreanischen Eiskunstlaufs. Seit März letzten Jahres wird sie in den USA von Rafael Hartujujan trainiert. In der Vorbereitung auf die neue Saison hatte Lim Eun-soo intensiv Pirouetten geübt, die als ihre Schwäche galten. In einem Interview mit der ISU sagte sie kürzlich, es habe sie sehr motiviert, neben großen Eiskunstläuferin zu trainieren.





Cha Jun-hwan, das koreanische Top-Talent im Männer-Einzel, wird mit großer Wahrscheinlichkeit am 6. Dezember beim Grand-Prix-Finale in Vancouver an den Start gehen dürfen. Das Grand-Prix-Finale ist der Abschlusswettbewerb der ISU-Grand-Prix-Serie. Dafür qualifizieren sich die sechs Besten der anderen sechs Grand-Prix-Wettbewerbe. Cha gewann bei zwei Grand-Prix die Bronzemedaille und liegt im Ranking derzeit auf Platz fünf. Je nach dem Ergebnis beim letzten Wettbewerb könnte er sich für den finalen Wettkampf qualifizieren.