Leicht Kochen mit der App und Waage von Cookplay

ⓒ Cookplay

Noch einmal nehmen wir ein Unternehmen unter die Lupe, das bei der diesjährigen Korea Electronics Show für Aufsehen sorgte. Diese Woche stellen wir Cookplay vor, den Entwickler einer innovativen Plattform für Kochrezepte. Firmenchef Shin Min-seon stellt das Unternehmen vor:





Wir haben mit der Werbung für unsere Produkte auf der Korea Electronics Show begonnen, der größten Veranstaltung für Informationstechnologie im Land. Für uns war dies eine großartige Gelegenheit, da wir viele Menschen treffen konnten. Durch Veranstaltungen wie diese können wir sicherlich weitere Chancen für die Zusammenarbeit mit anderen Firmen ausloten. Nächstes Jahr nehmen wir an der Consumer Electronics Show in den USA teil. Cookplay wurde am 21. Oktober 2016 im Daedeok Forschungskomplex gegründet. N4U Tech Holding ist einer der Kapitaleigner. Die Körperschaft wurde von Zusammenarbeitsgruppen für die Bereiche Industrie und Bildung von vier Universitäten gegründet. Unser Produkt ist ein Service für das Teilen von Rezepten per Mobil-Applikation verknüpft mit einer Bluetooth-Waage.





Das Angebot von Cookplay hilft dem Anwender dabei, auf einfache und interessante Weise zu kochen. Herr Shin erzählt, wie es zu der Idee kam.





ⓒ Cookplay

Entsprechend den Veränderungen der Zeit wurden Kochbücher durch Multimedia und mobile Apps ersetzt. Doch für Anfänger und selbst für Profis ist es in der Tat nicht leicht, nach Rezept zu kochen. Beim Militär war ich drei Jahre lang Feldkoch und erwarb auch eine Lizenz. Ich erinnere mich, dass die Speisen immer anders schmeckten, obwohl alle nach demselben Rezept kochten. Ich dachte mir, es wäre toll, wenn auch diejenigen, die nicht gut kochen können, einfach und zuverlässig den richtigen Geschmack erzielen könnten. Diese Idee nutzte ich für mein Geschäft.





Shin entwickelte eine Technologie, die genaue Aufzeichnungen der Kochmethoden vornimmt. Dies betrifft die Vorbereitung der Zutaten, Maße und Mengenangaben, den Kochprozess selbst und die Kochdauer. Heraus kam ein Rezept-Service, der mit einer elektronischen Waage verknüpft ist.





In der Überzeugung, dass das Wiegen und Messen beim Kochen sehr wichtig ist, hielt ich die Nutzung einer elektronischen Waage in Verbindung mit einer mobilen App, die wiederum mit einem Rezept verknüpft ist, für bequem. Nehmen sie als Beispiel die Teigflocken Sujebi, für die sie zunächst Mehl vorbereiten müssen. Unser Service berechnet die exakte Wassermenge für die Teigzubereitung. Cookplay zeigt nur die Zutaten und Kochanleitungen, die in der jeweiligen Phase gebraucht werden. Selbst Anfänger können dem Rezept problemlos folgen. Außerdem können alle Zutaten leicht mit der elektronischen Waage gewogen werden. Selbst Unerfahrene können so fehlerlos kochen und brauchen keine Sorge zu haben, dass sie beim Kochen scheitern.





Kochen mit Cookplay ist ein Kinderspiel. Zunächst wird die elektronische Waage mittels der Bluetooth-Schnittstelle mit dem Mobiltelefon und der App verbunden. Dann wird das gewünschte Rezept in der App eingegeben und schon kann es losgehen. Die App passt die Mengenangaben und die Kochzeiten automatisch an. Sowohl in Korea als auch im Ausland kommt der Service gut an.





Wir haben verschiedene Anstrengungen unternommen, um die Idee zu einem erfolgreichen Geschäft zu machen. Wir wurden für ein sechsmonatiges Unterstützungsprogramm des Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie ausgewählt. Dies bedeutet, dass unsere Technologie offiziell verifiziert wurde. Auch wurden wir als eines der Start-ups ausgewählt, die im Inkubationszentrum des Zentrums für kreative Wirtschaft und Innovation in Seoul gefördert werden. Darüber hinaus sind wir einem Start-up-Unterstützungsprogramm des Ministeriums für Mittelstand und Start-ups beigetreten. Aufgrund der Teilnahme konnten wir unser Produkt veröffentlichen. Was die Bluetooth-Waage anbetrifft, so konnten wir unser Geschäft dank der Crowdfunding-Plattform Wadiz starten. Unser Ziel ist, dass Amerikaner Kimchi mit Rezepten von Koreanern zubereiten können und Koreaner nach den Rezepten französischer Köche kochen. Wir wollen dem Weltmarkt für Technologie und Nahrung neues Leben einhauchen, indem wir einen neuen Trend oder eine neue Kultur auf diesem Gebiet schaffen.





ⓒ Cookplay

Zwar ist Cookplay nicht konkurrenzlos, hat mit seiner Kombination aus Rezept-Service und elektronischer Waage aber zurzeit die Nase vorn. Das Unternehmen arbeitet derweil schon an neuen Ideen.





Es gibt Dinge, die nur wir können. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht erledigen können. Wir unternehmen daher große Bemühungen um die Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Zum Beispiel entwickeln wir Hühnerbrust-Rezepte mit dem Unternehmen „Food Tree“. Mit „Doctor Diary“, einem Entwickler von Diabetes-Apps, arbeiten wir ebenfalls an Rezepten. Langfristig wollen wir auch Rezepte für Haustierfutter anbieten sowie eine Waage, mit der sich Kaffee und Kosmetika-Zutaten wiegen lassen.