Richtervereingung befürwortet Absetzung von Kollegen wegen Machtmissbrauchs

Die nationale Konferenz von Vertretern der Richter hat die Nationalversammlung de facto aufgefordert, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Kollegen einzuleiten, die in einen Skandal um Machtmissbrauch am Obersten Gerichtshof involviert sind.





Die Konferenz stellt eine Versammlung von Vertretern der Richter aller Gerichte in jeder Instanz dar und besteht aus 117 Richtern. Die erste Sitzung des Gremiums wurde im August 2003 einberufen, seitdem tagte die Konferenz unregelmäßig.





Das Gremium wurde im April 2018 zum offiziellen und ständigen Beirat für den Chef des Obersten Gerichtshofs aufgewertet. Anlass war der Verdacht, dass die dem Obersten Gericht unterstellte Nationale Gerichtsverwaltung zur Regierungszeit von Ex-Präsidentin Park Geun-hye eine schwarze Liste von Richtern erstellt hatte. Als Beirat soll die Richterkonferenz unter anderem die Willkür des Chefs des Obersten Gerichtshofs im Zaum halten. Sie kann sich an der Zusammensetzung verschiedener Ausschüsse im Zusammenhang mit der Justizverwaltung und der Verbesserung der Justizpolitik sowie des Gerichtswesens beteiligen. Sie kann auch bei der Festlegung von Prinzipien für Personalentscheidungen Empfehlungen geben.





Deshalb kann die Meinung der nationalen Richterkonferenz als repräsentative Meinung der Judikative betrachtet werden. Das Gremium äußerte, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen die in den Skandal um Machtmissbrauch verwickelten Richter überprüft werden müsse. Über die Einleitung eines solchen Verfahrens entscheidet das Parlament. Es wird erwartet, dass die Meinung der Richterkonferenz starke Impulse für eine parlamentarische Entscheidung für ein Amtsenthebungsverfahren geben wird.





Der Nationalen Gerichtsverwaltung wird vorgeworfen, sich zur Amtszeit des früheren Chefs des Obersten Gerichts Yang Seung-tae in wichtige Gerichtsprozesse eingemischt zu haben. Yang strebte die Einführung eines Revisionsgerichts an. Hierfür sorgte die Gerichtsverwaltung dafür, dass in wichtigen Fällen Urteile nach dem Geschmack der Vorgängerregierung von Park Geun-hye gefällt wurden.





Präsident Moon Jae-in forderte, dass durch eine gründliche Klärung des Sachverhalts solche Unregelmäßigkeiten beseitigt werden sollten. Derzeit laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu dem Skandal.