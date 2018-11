Kim Seung-ok: „Reise nach Mujin“

Aus dem Sendeinhalt :





Als der Bus in den Bergen um eine Kurve bog,

sah ich das Schild mit der Aufschrift „Mujin 10 km“.

Das Schild ragte aus dem Unkraut am Straßenrand heraus,

genau wie früher.





버스가 산모퉁이를 돌아갈 때

나는 무진 '10km'라는 이정표를 보았다.

그것은 옛날과 똑같은 모습으로

길가의 잡초속에서 튀어나와 있었다.







Professor Bang Min-ho von der Seoul National University:

Der Erzählung „Reise nach Mujin“ wurde 1964 in der Literaturzeitschrift Sasanggye veröffentlicht. Der Protagonist namens Yun Hee-jung hat die verwitwete Tochter des Gründers eines Pharmaunternehmens geheiratet und genießt hohes soziales Ansehen. Er hat mit der Welt Kompromisse geschlossen, um diesen Status und seinen Reichtum zu erlangen. Dabei hat er die Unschuld und die Reinheit der Jugend verloren. Die Geschichte erzählt von Yun Hee-jungs gequältem Verstand und dem Verlust seiner Träume. Diese Erzählung handelt insofern weniger von Leidenschaft als eher von Depression und Kaltherzigkeit.









In Mujin gibt es durchaus etwas Besonderes zu sehen.

Ich weiß, was es ist.

Es ist der Nebel.





Wenn ich damals am Morgen aufwachte und nach draußen ging, hatte Nebel Mujin umzingelt, als wären es feindliche Truppen, die das Land über Nacht besetzt hatten.

Die Berge rund um Mujin waren verschwunden und durch den Nebel außer Sichtweite an einen weit entfernten Ort verbannt.

Der Nebel war wie der Atem eines weiblichen Geistes, der einen Groll gegen etwas in dieser Welt hegte und jede Nacht zurückkehrte. Kein Mensch konnte den Nebel beseitigen, es sei denn, die Sonne ging auf und der Wind wehte vom Meer her in eine andere Richtung.

Es konnte nicht mit Händen gegriffen werden, aber er war eindeutig vorhanden. Er umgab die Menschen und hielt sie von etwas fern, das weit entfernt war.

Nebel, Mujins Nebel, der Nebel, den die Menschen am Morgen in Mujin sehen, der Nebel, der dafür sorgt, dass die Menschen sich verzweifelt nach Sonne und Wind sehnen. Wie könnte das nicht die Besonderheit von Mujin sein?





무진엔 명산물이 없는 게 아니다.

나는 그것이 무엇인지 알고 있다.

그것은 안개다.





해가 떠오르고,

바람이 바다 쪽에서 방향을 바꾸어 불어오기 전에는

사람들의 힘으로써는 그것을 헤쳐버릴 수가 없었다.

안개, 무진의 안개, 무진의 아침에 사람들이 만나는 안개.

사람들로 하여금 해를, 바람을 간절히 부르게 하는 안개,

그것이 무진의 명산물이 아닐 수 있을까!





나는 문득, 내가 간밤에 잠을 이루지 못하고 뒤척거리고 있었던 게

이 여자의 임종을 지켜주기 위해서가 아니었을까 하는 생각이 들었다.

통금해제의 싸이렌이 불고 이 여자는 약을 먹고

그제야 나는 슬며시 잠이 들었던 것만 같다.









Kim Seung-ok wurde 1941 in Osaka, Japan, geboren. 1945 kehrte er nach Korea zurück und wuchs in Suncheon in der Provinz Jeollanam-do auf. Im Jahr 1962 wurde seine Kurzgeschichte „Praxis für das Leben“ in der Tageszeitung Hankook Ilbo veröffentlicht und markierte den Beginn seiner Karriere als Schriftsteller. Die Erzählung „Reise nach Mujin“ erschien 1964.