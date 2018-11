Mann in China zündet großes Feuerwerk für seinen Sohn

© Getty Images Bank

In China sorgt ein Mann in Suqian in der Präfenz Jiangsu, der einen ganzen Wagen voller Feuerwerkszeug angezündet hatte, für Aufmerksamkeit.





Als er mit seinem Wagen voll beladen mit Feuerwerkskörpern angefahren kam, wurde er von den Nachbarn gefragt, ob es einen Grund zum Feiern gebe. Der Mann antwortete, dass sein elfjähriger Sohn in der Schulprüfung sieben Punkte bekommen habe. Dies wolle er feiern.





Sein Sohn sei immer schlecht in der Schule gewesen und habe oft alle Fragen falsch beantwortet. Diesmal habe er sieben Punkte geschafft. Die volle Punktzahl bei chinesischen Schultests sind 100 Punkte. Über ein Ergebnis von sieben Punkte müssten sich Eltern eigentlich aufregen. Der Mann kaufte aber Feuerwerkskörper für 1000 Yuan und schenkte seinem Sohn den Anblick eines prächtigen Feuerwerks, damit er ermutigt wird, fleißig an sich zu arbeiten.





Das Video vom Feuerwerk veröffentlichte der Vater in sozialen Netzwerken. Das Video verzeichnete schon am ersten Tag 170.000 Aufrufe. Die Strategie des Vaters ging übrigens auf. Er verkündete unterdessen stolz, dass sein Sohn von dem Feuerwerk ermutigt noch fleißiger lerne und kürzlich in der Prüfung 57 Punkte bekommen habe.