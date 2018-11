Welttoilettentag: Indien bekämpft Toilettenproblem

© YONHAP News

In Indien fand zum Welttoilettentag am Montag eine Ausstellung statt mit dem Zweck, die Bewohner an die Toilettenkultur zu gewöhnen und auf die Hygiene aufmerksam zu machen. Nach Angaben einer internationalen Organisation hat etwa die Hälfte der 1,3 Milliarden Einwohner Indiens keinen Zugang zu einer Toilette.





Premierminister Narendra Modi startete daher die Kampagne „Clean India“ in deren Rahmen bis nächstes Jahr 100 Millionen Haushalte mit einer Toilette ausgestattet werden sollen. Im nächsten Jahr wird der 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi gefeiert. In den vier Jahren seit Beginn der Kampagne wurden landesweit in 80.000 Haushalten Toiletten eingerichtet. Das Projekt wurde somit zu 89 Prozent umgesetzt.





Indien hat ein ernsthaftes Toilettenproblem. Laut der UNICEF können nach Stand von 2015 523 Millionen Inder keine Toilette benutzen und müssen sich im Freien erleichtern. Oft kommt es dabei zu Gewalttaten an Frauen und Kindern.





Auch China strebt eine durchgreifende Veränderung bei öffentlichen Toiletten an. Die schmutzigen Toiletten ohne Sichtschutz, die vor allem Touristen abschrecken, sollen von Grund auf verbessert werden. Seit 2015 wurden in China 20 Milliarden Yuan investiert und 68.000 öffentliche Toiletten neu gebaut oder renoviert.